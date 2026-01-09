Butikschef - Coop Oxelösund
Vill du vara med och skapa framtidens matupplevelse - och samtidigt utveckla dina medarbetare till att växa?
Vi söker dig som brinner för att leda och utveckla team i en snabbrörlig och resultatorienterad miljö. Som Butikschef hos oss får du möjlighet att ta ansvar, inspirera och utvecklas - både som ledare och kollega.
Om rollen:
Som Butikschef ansvarar du för butikens alla delar och driver försäljning, kundnöjdhet och förbättringsinitiativ. Du arbetar nära medarbetare och ledningsgrupp, och är med och formar butikens resultat genom:
Att skapa den bästa kundupplevelsen med matglädje, inspiration och service i världsklass.
Att leda och coacha medarbetare inom alla områden mot gemensamma mål.
Att initiera och driva förbättringar som stärker lönsamhet och effektivitet.
Att säkerställa rutiner och bidra till en trygg och trivsam arbetsmiljö.
Att arbeta aktivt med hållbarhet - både i sortiment och i vardagen.
Vad vi erbjuder:
En arbetsplats där hållbarhet är en självklarhet - för både planeten och människorna.
Ett inkluderande klimat där dina idéer och din utveckling tas på allvar.
Som säljchef får du inte bara leda - du får också möjlighet att växa vidare inom företaget.
Vem är du?
Du har erfarenhet från detaljhandel, service eller restaurang - och dokumenterad erfarenhet av att leda andra. Du är en lagspelare med driv, ansvarskänsla och ett öga för kundens behov.
Vi tror att du:
Har ett genuint intresse för mat och försäljning.
Trivs med att ta ansvar och fatta beslut.
Vill utvecklas - både i din roll och inom företaget.
Har förmåga att inspirera och engagera andra.
Det är meriterande om du har en högskoleutbildning eller utbildning inom coaching/ledarskap. Flerspråkighet och intresse/erfarenhet av olika kulturer är också meriterande. Som person behöver du tycka om att bygga förtroende i ett team och drivas av att motivera och inspirera medarbetarna till att nå uppsatta mål.
Vill du vara med och göra skillnad - varje dag?
Sök idag och bli en del av vår resa mot att bli Sveriges bästa matkedja!
Ansökningsprocessen:
För våra slutkandidater använder vi oss av personlighetsanalys och kapacitetstest samt utför bakgrundskontroll.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
Coop värdesätter de kvalitéer som en jämn ålder- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. För att dina personuppgifter ska behandlas korrekt tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar via mejl kommer inte med i vårt urval pga GDPR-rutiner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6733710-1780057". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Östra Försäljning AB
(org.nr 556030-5921), https://karriar.coopostra.se
Coop Oxelösund (visa karta
)
613 30 OXELÖSUND Arbetsplats
Coop Östra Jobbnummer
