Butiksbiträde vid behov (Säsongsbaserat) Astrid Wild
2026-04-16
Plats: Stockholm (Sankt Eriksgatan 116) Omfattning: Vid behov (i genomsnitt ca 2 dagar i månaden), med utökat schema under sommaren. Typ av anställning: Frilansuppdrag (fakturering via eget företag eller tjänster som Frilans Finans). Ersättning: 220 kr/timme exkl. moms.
Om rollen
Vi söker ett säsongsbaserat butiksbiträde till vår butik på Sankt Eriksgatan 116 för att stötta vår ordinarie personal under storhelger, högsäsonger och semesterperioder. Du förväntas kunna arbeta flexibelt och löpande (i genomsnitt två dagar i månaden).
Detta är ett utmärkt tillfälle för en student eller någon i början av sin karriär som vill lära sig mer om ett modernt, "omnichannel" outdoor-varumärke.
Dina ansvarsområden
Hjälpa kunder med provning, storleksval och stylingrådgivning.
Skapa en vänlig, välkomnande och förstklassig upplevelse i butiken.
Hantera köp via Shopify POS och betalterminal, samt packa varor i våra profilpåsar.
Hålla butiken, provrummen och visningsytorna snygga, organiserade och inbjudande.
Hålla lagret strukturerat och lättöverskådligt.
Organisera och fylla på lagersaldot.
Kommunicera med kundtjänst och VD vid behov.
Omfattning och schema
Löpande: Ca 2 dagar per månad.
Sommaren 2026: Under veckorna 27, 28, 30, 31 och 35 behöver du kunna arbeta upp till 4 dagar i veckan.
Kvalifikationer och krav
Tidigare erfarenhet från detaljhandeln är meriterande.
Serviceinriktad, strukturerad och noggrann.
God kommunikationsförmåga.
Referenser kommer att efterfrågas.
Astrid Wild är ett nordiskt outdoor-varumärke designat för kvinnliga former. Vi designar och producerar friluftskläder med bra passform och skandinavisk stil som säljs direkt till konsument (D2C).
Vi hade själva svårt att hitta snygga friluftskläder och upplevde att befintliga märken var omoderna och inte anpassade för modeintresserade kvinnor. Traditionellt har friluftskläder designats för män och sedan bara gjorts mindre och färgats rosa för att passa kvinnor. Vi är här för att ändra på det - häng med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astrid the Wild AB
(org.nr 559200-7271)
Sankt Eriksgatan 116 (visa karta
)
113 31 STOCKHOLM Jobbnummer
9858373