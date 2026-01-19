Butiksbiträde på Byggnadsvårdsbutik
Överjärva Byggnadsvård AB / Butikssäljarjobb / Solna Visa alla butikssäljarjobb i Solna
2026-01-19
Gillar du gamla saker och värdesätter gammalt kulturarv?
Vår butik ligger i Överjärva Gård, en lantlig miljö med gårdsbutiker, hästar och får. Vi är stolta över att ha funnits i över tjugo år med dess unika butiksverksamhet som är en kombination av butik och verkstad. Här kan du hitta allt från gammaldags beslag och gångjärn till stora verandor med munblåst glas.
Vi arbetar både med renoveringar av gamla fönster och dörrar, och nytillverkning i gammal stil. Vi söker nu en person som vill jobba i vår butik och verkstad. I den här rollen är det ett plus om du har starkt intresse för byggnadsvårdshistoria eller/och starkt meriterande om du har kunskap inom byggnadsvårdsområdet.
Vi söker en person som både kan ha ansvar för att sköta butikens försäljning och även kan vara behjälplig vid hantverksarbetet i vår verkstad. För att du ska kunna lyckas och trivas i din yrkesroll inom ett nischat område som byggnadsvård erbjuder vi upplärning av arbetsmoment som: fönstermålning, kittning, glasmästeri etc.'
Vi vill gärna att du som söker kan tänka dig att börja med en praktik hos oss och på det sättet få möjlighet att bekanta dig med vår verksamhet och bli upplärd. Syftet med praktiken är att det ska leda till anställning.
Hör av dig till oss eller besök oss på gården för att ta en titt i vår sagolika butiksmiljö .
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@overjarvabyggnadsvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Överjärva Byggnadsvård AB
(org.nr 556854-7193), http://www.overjarvabyggnadsvard.se/
Överjärva Gård (visa karta
)
170 68 SOLNA Jobbnummer
9693141