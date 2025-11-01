Butiksbiträde New China Trading Eskilstuna

New China Trading AB / Butikssäljarjobb / Eskilstuna
2025-11-01


New China Trading AB är en asiatisk matvaror butik. Verksamheten har funnits sedan i början av nittiotalet och erbjuder ett brett urval av färska frukter och grönsaker, kryddor, ris, nudlar och frysta skaldjur. Vi erbjuder varor av bra kvalitet till attraktiva priser. Vi söker 1 tjänst på deltid.
Personen vi söker är utåtriktad, trevlig, ansvarsfull, flexibel och kundmedveten samt har viljan att lära sig nya saker.
Arbetsuppgifter: Uppackning, varorplock, säkerhetsställa färskhet, försäljning, kassahantering, lagerhantering, städning och hålla rent och fräsch i butiken.
Kvalifikationer: Kännedom om asiatiskt matvaror, kassavanor, behärskar svenska språket och merit om du kan thailändska, kinesiska eller vietnamesiska.

Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: jobb.eskilstuna@newchinatrading.se

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "New China Trading Eskilstuna".

Detta är ett deltidsjobb.

New China Trading AB (org.nr 556680-1824)
Bergsgatan 3c (visa karta)
632 26  ESKILSTUNA

New China Trading AB

9584324

