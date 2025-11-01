Butiksbiträde New China Trading Eskilstuna
2025-11-01
New China Trading AB är en asiatisk matvaror butik. Verksamheten har funnits sedan i början av nittiotalet och erbjuder ett brett urval av färska frukter och grönsaker, kryddor, ris, nudlar och frysta skaldjur. Vi erbjuder varor av bra kvalitet till attraktiva priser. Vi söker 1 tjänst på deltid.
Personen vi söker är utåtriktad, trevlig, ansvarsfull, flexibel och kundmedveten samt har viljan att lära sig nya saker.
Arbetsuppgifter: Uppackning, varorplock, säkerhetsställa färskhet, försäljning, kassahantering, lagerhantering, städning och hålla rent och fräsch i butiken.
Kvalifikationer: Kännedom om asiatiskt matvaror, kassavanor, behärskar svenska språket och merit om du kan thailändska, kinesiska eller vietnamesiska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: jobb.eskilstuna@newchinatrading.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "New China Trading Eskilstuna". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare New China Trading AB
(org.nr 556680-1824)
Bergsgatan 3c
632 26 ESKILSTUNA Arbetsplats
New China Trading AB Jobbnummer
9584324