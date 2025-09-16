Butiksbiträde I Uppsala Central Gross
Sarzuh AB / Butikssäljarjobb / Uppsala
2025-09-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sarzuh AB i Uppsala
Hej!
Som Uppsala Central Gross nya Butiksbiträde strävar du efter att förvandla din butik till en plats där du och dina kollegor älskar att arbeta, och dina kunder att handla.
Är du en person som gärna arbetar med massa människor dagligen, kan hantera arbete under högt tempo med både posthantering och kassa försäljning så bör du titta hit!
Vi söker dig som är ansvarsfull, arbetar smidigt under stressigare tider, är samarbetsvänlig och kan både Svenska,Engelska, bangla och Hindi. Kan du börja arbeta omgående så är det meriterande.
Som Butiksansvarig inspirerar du ditt team och når tillsammans butikens mål kring kundnöjdhet och försäljning. Du förstår vikten av utmärkt kundservice och brinner för att stötta och utveckla andra. Utöver detta har du:
• Minst 4 års erfarenhet av en liknande roll inom detaljhandel eller kundservice.
• God förmåga att coacha samt utveckla ett team.
• Förmåga att vara lösningsorienterad och ta ägandeskap
• Samarbetsvillig, lyhörd och kommunikativ.
• Goda system- och datakunskaper.
• Flytande språkkunskaper i svenska, engelska, bengaliska och hindi.
• Kan beställa varor från utlandet samt Sverige.
• regelbunden kontakt med leverantören
• Du är 18 år eller äldre.
• Kundservice
• Försäljning
• Butiksskötsel
• Säkerhet och regler
• Kontrollera lagersaldo regelbundet.
• Packa upp och prismärka varor
• Notera varor som börjar ta slut.
• Hantera klagomål och returer på ett professionellt sätt.
• Kontrollera att fakturan stämmer med leveransen.
Stort lycka till i vår rekryteringsprocess!
I enlighet med GDPR accepterar Uppsala Central Gross drivs av SARZUH AB endast ansökningar via vår Arbetsförmedlingen sida!
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: ledigjobb@uppsalacentralgross.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sarzuh AB
(org.nr 559393-1362)
Kungsängsgatan 31 (visa karta
)
753 22 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sheik Khalled sheik.khalled@uppsalacentralgross.se 070277727 Jobbnummer
9511570