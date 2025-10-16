Butiksbiträde i mattbutik Heltid + deltid(Sisjön)
Butiksbiträde i mattbutik - Heltid i Göteborg (Sisjön)
Plats: Göteborgs Langettering AB, Datavägen 51, Sisjön/Askim
Omfattning: Heltid eller deltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare eller tidsbegränsad anställning
Ansökan ENDAST via mail (Ring inte!)Info@mattbutiken.se
Vill du jobba i butik och samtidigt lära dig ett praktiskt hantverk i en familjär miljö?
Göteborgs Langettering AB söker dig som är nyfiken, serviceminded och vill arbeta med både kunder och produkter i vår mysiga mattbutik i Sisjön.
Vi är ett litet team med engagerade medarbetare och söker nu en till kollega som vill vara med och ge våra kunder riktigt bra service - samtidigt som du får chans att lära dig mer om mattor och hur de tillverkas och anpassas.
Vad du kommer att göra hos oss:
Hjälpa kunder i butiken med rådgivning och försäljning av mattor
Ta emot beställningar och hjälpa till att boka leveranser
Hålla butiken i ordning och se till att det är rent och snyggt
Vara behjälplig i verkstaden med enklare praktiska uppgifter, t.ex. tillskärning och sömnad av kanter (vi lär dig!) ( Om man vill)
Packa och förbereda mattor för leverans
Delta i leveranser till kund (om du har körkort - inte ett krav)
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och tycker om att möta människor
Praktiskt lagd - gillar att jobba med händerna ibland
Nogrann och ordningsam
En lagspelare som gärna tar egna initiativ
Positiv, social och gärna med humor
Flexibel och lösningsorienterad
Ingen erfarenhet krävs - vi lär dig på plats!
Det viktigaste för oss är att du vill lära dig och trivs med varierande uppgifter.
Intresserad? Snälla ring oss inte
Skicka gärna ett mail med CV och personligt brev till info@mattbutiken.se
Berätta gärna om du har rätt till nystartsjobb eller andra stödformer. Vi bokar gärna in en snabb telefonintervju för att berätta mer om oss och jobbet!
Lön: Enligt överenskommelse - fast månadslön, veckolön eller timlön
Arbetsplats: Göteborgs Langettering AB, Datavägen 51, 436 32 Askim
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
ENDAST MAIL!
E-post: info@mattbutiken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Butiksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Langettering AB
(org.nr 556366-8424), http://www.mattbutiken.se
Datavägen 51 (visa karta
)
436 32 ASKIM Jobbnummer
