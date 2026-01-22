Butiksbiträde delikatessbutik
Griskungen AB / Butikssäljarjobb / Haninge Visa alla butikssäljarjobb i Haninge
2026-01-22
Visa alla jobb hos Griskungen AB i Haninge
Hej,
Vi söker en säljare till vår nya delikatessbutik som öppnar under februari.
Inriktningen är livsmedel från Balkan.
Meriterande är kunskap om balkanmat samt språkkunskaper i kroatiska, serbiska och bosniska.
Meddela gärna om du har rätt till nystartsjobb.
Hel- och deltidsanställning.
Bifoga gärna CV samt personligt brev där du beskriver vad du vet om Balkanmat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: Balkangrillstockholm@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "butiksbiträde". Arbetsgivare Griskungen AB
(org.nr 559423-9781)
Brandbergen centrum, jungfruns gata 401 (visa karta
)
136 60 BRANDBERGEN Arbetsplats
Balkan Grill Jobbnummer
9699920