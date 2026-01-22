Butiksbiträde delikatessbutik

Griskungen AB / Butikssäljarjobb / Haninge
2026-01-22


Hej,

Vi söker en säljare till vår nya delikatessbutik som öppnar under februari.
Inriktningen är livsmedel från Balkan.
Meriterande är kunskap om balkanmat samt språkkunskaper i kroatiska, serbiska och bosniska.
Meddela gärna om du har rätt till nystartsjobb.
Hel- och deltidsanställning.
Bifoga gärna CV samt personligt brev där du beskriver vad du vet om Balkanmat.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: Balkangrillstockholm@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "butiksbiträde".

Arbetsgivare
Griskungen AB (org.nr 559423-9781)
Brandbergen centrum, jungfruns gata 401 (visa karta)
136 60  BRANDBERGEN

Arbetsplats
Balkan Grill

Jobbnummer
9699920

