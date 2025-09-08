Butiksbiträde
2025-09-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Eslöv
, Lund
, Malmö
, Kristianstad
Vi söker en engagerad och serviceinriktad butiksbiträde!
Brinner du för kundservice, har öga för detaljer och gillar att arbeta i en social miljö? Då kan du vara den vi letar efter!Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Som butiksbiträde hos oss kommer du att vara ansiktet utåt för butiken och bidra till att varje kund får en positiv upplevelse. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
Hjälpa och ge service till kunder
Kassaarbete och hantering av betalningar
Påfyllning av varor och exponering i butik
Städning och hålla ordning i butiken
Övriga förekommande butikssysslor
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för service och människor
Är noggrann, ansvarstagande och flexibel
Trivs med att arbeta i team men också självständigt
Har tidigare erfarenhet från butik (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
En trygg och trivsam arbetsplats med trevliga kollegor
Möjlighet till utveckling och mer ansvar över tid
Personalrabatt och andra förmåner
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och kort personligt brev.
OBS! Skriv ansökningskoden SHBB005 i övrig information.
