Butiksbiträde

Kött Hallen i Båstad AB / Butikssäljarjobb / Båstad
2025-08-13


Vi söker dig som har ett intresse av försäljning och ett intresse av mat är ett plus.
Tjänsten är främst butiksförsäljning.
Kötthallen AB är en delikatessbutik som ligger mellan Båstad och Torekov. Vi har manuella diskar för försäljning av kött, ost, pålägg och delikatesser.
Tjänsten är en provanställning på 6 månader och därefter fast anställning.
Rekrytering och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in Din ansökan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Via mail
E-post: info@kotthallen.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butiksbiträde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kött Hallen i Båstad AB (org.nr 556608-5782)
Italienska Vägen 277 (visa karta)
269 95  BÅSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Christina Johansson
info@kotthallen.nu
0431-73391

Jobbnummer
9457650

