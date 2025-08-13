Butiksbiträde
Kött Hallen i Båstad AB / Butikssäljarjobb / Båstad Visa alla butikssäljarjobb i Båstad
2025-08-13
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kött Hallen i Båstad AB i Båstad
Vi söker dig som har ett intresse av försäljning och ett intresse av mat är ett plus.
Tjänsten är främst butiksförsäljning.
Kötthallen AB är en delikatessbutik som ligger mellan Båstad och Torekov. Vi har manuella diskar för försäljning av kött, ost, pålägg och delikatesser.
Tjänsten är en provanställning på 6 månader och därefter fast anställning.
Rekrytering och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in Din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Via mail
E-post: info@kotthallen.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butiksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kött Hallen i Båstad AB
(org.nr 556608-5782)
Italienska Vägen 277 (visa karta
)
269 95 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Christina Johansson info@kotthallen.nu 0431-73391 Jobbnummer
9457650