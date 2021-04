Butiksbiträde - ICA Supermarket Hässelby Torg - Personalica AB - Säljarjobb i Stockholm

Personalica AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-07Vi söker nu flera butiksbiträden för sommaren. Tjänsterna varierar på ca 20-35 timmar per vecka. För att passa i tjänsten bör du vara tillgänglig under såväl morgnar som kvällar samt helger. Butikens öppettider är 07-22. Då vi söker personal för flera avdelningar är det viktigt att du har ett intresse för att arbeta på butikens olika avdelningar så som kassalinjen, delikatess, bröd och varuplock.Tjänsterna är semestervikariat under sommaren. För rätt person med rätt inställning till arbetet finns utvecklingsmöjligheter och eventuell tillsvidaretjänst.Om dig:För att passa in i rollen tror vi att du har ett brinnande intresse för matlagning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kassaarbete, varuplock och andra avdelningar inom butik. Som person är du serviceminded och trevlig gentemot såväl kunder som kollegor. Du är driven, engagerad och villig att lära dig nya uppgifter och att ta dig an utmaningar. Du trivs i butiksmiljön och är stresstålig.För att söka en tjänst hos oss behöver du hantera det svenska språket obehindrat i såväl tal som skrift, samt ha fyllt 16 år senast juni 2021.2021-04-07Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av ICA-butiken. Personalica är en jobbsajt för arbetssökare som söker jobb på ICA-butik. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund.Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Personalica AB5675491