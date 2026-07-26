Butiksarbetare

Kanalgränds Livs AB / Butikssäljarjobb / Sandviken
2026-07-26


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Vi söker 1 st vikarier på 31 timmar i veckan.
Endast kvällar 14-22
Som säljare hos oss är man en viktig del av teamet. Du har ett genuint mat intresse. Du är naturligt serviceinriktad samt har en drivande vilja och energi att få arbetet utfört. Eftersom kunden är i fokus är en hög servicenivå en självklarhet. Du förväntas att kunna ta egna initiativ och vara lyhörd med ditt team.
i jobbet ingår det att plocka varor, kassa, baka, salladsbar, grilla och städa.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: temposandviken@yahoo.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kanalgränds Livs AB (org.nr 556783-6845)
Köpmangatan 21 (visa karta)
811 39  SANDVIKEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Tempo Sandviken

Jobbnummer
10011568

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