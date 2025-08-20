Butiksansvarig säljare Refrico AB
Platsa AB / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2025-08-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Platsa AB i Uppsala
, Stockholm
, Ljusnarsberg
, Örebro
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av teknisk försäljning och trivs i en roll där du får kombinera service med ansvar? Är du social, ordningsam och motiveras av att skapa långsiktiga kundrelationer? Då kan rollen som butiksansvarig säljare hos Refrico i Uppsala vara rätt möjlighet för dig! Vi söker nu en engagerad medarbetare som vill ansvara för vår butik, möta kunderna i vardagen och bidra till att butiken utvecklas. Läs vidare för att ta reda på mer om tjänsten, vem vi söker och vad vi kan erbjuda dig!
Butiksansvarig säljare Som butiksansvarig säljare hos oss på Refrico har du det övergripande ansvaret för butikens drift och utveckling där vi tillhandahåller kyltekniska produkter. Du är ansiktet utåt mot kunderna och ser till att de alltid känner sig välkomna och får rätt service. Du hanterar beställningar, returflöden och serviceärenden samt medverkar vid kampanjer och kundaktiviteter. Rollen innebär även ansvar för lagerhållning, varupåfyllnad, exponering och administration kopplad till butiken. Kort sagt är du den som ser till att butiken fungerar smidigt och att kunderna alltid får bästa möjliga service. Du kommer jobba i nära samarbete med våra tekniska säljare och övriga interna avdelningar såsom produktgruppen, ekonomi, lager och inköp. Sammanfattningsvis innefattar dina arbetsuppgifter bland annat:
Ta emot och hjälpa kunder i butik
Hantera returer, reklamationer och serviceärenden
Planera och genomföra kundaktiviteter
Svara på inkommande telefon/mejl
Packa upp varor och exponera på ett attraktivt sätt
Säkerställa en kundfokuserad butiksmiljö
Vad erbjuder vi dig? Vi erbjuder dig en familjär arbetsplats där vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål och stöttar upp och hjälper varandra när det behövs. Vi är en platt organisation med ett öppet klimat där vi gärna delar med oss av vår tekniska kunskap. Vi uppmuntrar engagemang och nyfikenhet och ger dig förutsättningar för löpande kompetensutveckling.
Vem söker vi? Vi söker dig som är serviceinriktad, social och ordningsam med en naturlig känsla för kundbemötande. Du har erfarenhet av försäljning inom grossist- eller leverantörsledet och är van att bygga och vårda kundrelationer. Som person är du utåtriktad, kommunikativ och resultatinriktad, samtidigt som du är självständig och tar egna initiativ. Du trivs med att driva projekt framåt och är bekväm med att både delta i och leda kund- och leverantörsevenemang. Vi ser gärna att du har erfarenhet från kyla, VVS, EL/Styr eller liknande.
Refrico Refrico är ett helägt dotterbolag till Frigotechnik GmbH - en av Tysklands ledande kylgrossister med en årlig omsättning på cirka 1,1 miljarder kronor. Inom samma koncern finns även Gerling Holz & Co, specialiserade på handel med specialgaser. Båda bolagen är familjeägda av familjen Holz, som har drivit verksamheten i flera generationer med stort engagemang och långsiktighet. Som specialiserad kylgrossist erbjuder vi ett av marknadens bredaste sortiment och har ett team med hög kylteknisk kompetens. Vår ambition är att alltid leverera rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid - med service i toppklass. Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
Erfarenhet inom grossistledet eller likvärdigt
Servicefokuserad
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Kunskap inom kylteknik
Affärssystemet Hansa
Office 365
Varmt välkommen med din ansökan! Observera att vi jobbar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdatum: 2025-09-22
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänst: Heltid
Ort: Uppsala
Platsa ansvarar för rekryteringen av denna tjänst. Vid en anställning blir du anställd direkt av vår kund. Eventuella frågor hänvisas direkt till ansvarig rekryterare:
Evelina Löfberg evelina.lofberg@platsa.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Platsa AB
(org.nr 556952-8846), http://www.platsa.se Arbetsplats
Platsa Kontakt
Evelina Löfberg evelina.lofberg@platsa.se 0733-28 18 60 Jobbnummer
9467160