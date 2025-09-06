Butiksambassadör för Asics på deltid - Västerås
NRG Sweden AB / Butikssäljarjobb / Västerås Visa alla butikssäljarjobb i Västerås
2025-09-06
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NRG Sweden AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Strängnäs
eller i hela Sverige
NRG Agency söker efter de bästa butiksambassadörerna för Asics. Vi är ute efter säljare som har ett stort intresse för sport, gärna löpning och skor. Publiceringsdatum2025-09-06Företaget
Asics är en japansk tillverkare av sportkläder och sportskor. De grundades 1940 och namnet är en akronym för Anima Sana In Corpore Sano som är en variant på mens sana in corpore sano, det vill säga "en sund själ i en sund kropp".Dina arbetsuppgifter
Som butiksambassadör kommer du att:
Arbeta med att sälja och visa upp skor för kunder i butik
Vara ansiktet utåt för Asics
Hjälpa kunder att hitta den rätta Asics skon
Vara behjälplig för kunder i butik
Skicka in en kortare enkät till Asics efter varje pass
Din erfarenhet
Erfarenhet av detaljhandeln och försäljning
Van att möta människor och kunna hantera olika typer av personer
Fördel om du har erfarenhet/intresse av löpning och träning över lag
Personliga egenskaper:
Som butiksambassadör för Asics så tror vi att du är:
En universitetsstudent
Flexibel och lättsam
Social och framåt med egen initiativförmåga
Intresserad av rörelse och sport.
Arbetstider
Lördag (6 timmars skift)
Söndag (6 timmars skift)
Period
Start: 12 september
Slut: 21 september
Utbildning: 6e augusti.
Arbetet sker under 6 helger.
Övrigt:
Du blir anställd av NRG Sweden och representerar Asics i en Stadium butik.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Planerad start i butik är 16 augusti, men dessförinnan sker introduktion och utbildning. Om du har några frågor om tjänsten, vänligen kontakta Jennie Valentin, valentin@nrgagency.comOm företaget
NRG är brand activation-byrån som tar ditt varumärke till nästa nivå. Vi är din självklara partner för effektiva försäljnings- och marknadsföringsstrategier. Med fokus på sömlösa omnichannel-kampanjer, särskilt inom retail, ser vi till att ert varumärke når era kunder vid varje avgörande kontaktpunkt i deras köpresa - oavsett om det är i butiken, på bussen eller i soffan.
Med nästan 30 års erfarenhet vet vi vikten av att kombinera kreativitet, funktionalitet och effektivitet. Vår expertis inom både varumärkesbyggande och kommersiell strategi gör att vi kan skapa skräddarsydda lösningar som stärker ditt varumärkes synlighet och levererar verkliga affärsresultat.
I en digital värld som ständigt förändras, där kvalitet och innovation är avgörande, hjälper vi dig att ligga steget före. Oavsett om du lanserar en ny kampanj, bygger långsiktig kundlojalitet eller förstärker ditt team med specialistkompetens, erbjuder vi verktygen och strategierna du behöver för att lyckas. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NRG Sweden AB
(org.nr 556611-9474), http://nrgagency.com Arbetsplats
NRG Agency Jobbnummer
9495841