Butiksäljare, Vikariat, Ploq Hasslerör
2026-03-11
Vill du överträffa kundens förväntan? Vill du ha kul på jobbet? Vill du vara med och säkerställa att våra kundlöften infrias och samtidigt bli en del av en verksamhet som både vill och kan göra skillnad?
I våra butiker får du en avgörande roll i att säkra våra kundlöften, därför benämns din roll som Kundlöftesvärd. Som Kundlöftesvärd är du en viktig spelare som alltid är välkomnande och omhändertagande med våra kunder. Vår butik är den plats dit människor beger sig för att ta del av vårt attraktiva koncept där vi vill erbjuda konsumenter en bekvämlighetlösning med mat och dryck i fokus för människors behov.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara en del av ett starkt team och som gillar att jobba där det är liv och rörelse i högt tempo. Vi ser gärna att du har kassavana och att du alltid sätter kunden i fokus för att kunden ska känna sig välkommen. Du trivs allra bäst när du får jobba med försäljning efter uppsatta mål.
Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Vi ser att du:
• Älskar att arbeta med människor och sätter kunden i fokus
• Tycker om att hålla rent runt om kring dig
• Gillar att ha många bollar i luften men fortfarande fokusera på detaljerna
• Brinner för försäljning
Erfarenhet av arbete inom liknande tjänster är meriterande.
Sista ansökningsdag 31 mars 2026
Skicka din ansökan till PLOQ Hasslerör, email: 78340Hassleror@ploq.se
För ytterligare information om tjänsten vänligen kontakta Malin Pettersson 0501-20063 .
Urval sker löpande, så var vänlig och skicka in ansökan med CV och personligt brev omgående.
I din ansökan får du gärna berätta varför du sökt tjänsten och varför du tror att denna tjänst är rätt för dig.
Varmt välkommen in med din ansökan!
St1 är ett modernt energiföretag med visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Vårt mål är att utveckla och erbjuda nya, förnybara bränslen och moderna lösningar som minskar klimatpåverkan. Det finns i vårt DNA att ifrågasätta gamla sanningar och göra saker och ting på nya vis. Vi var t.ex. först i branschen med att publicera ursprungsinformation om våra produkter. Vi har ca 340 anställda i Sverige och är ett av de fyra stora bolagen i Sverige med en marknadsandel på ca 20 %. Vi har nästan 500 drivmedelsstationer i Sverige som drivs under varumärket St1. Läs mer om oss på vår hemsida www.st1.se. Så ansöker du
