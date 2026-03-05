Butiksäljare till bokhandel i Lund
Thorsfield AB / Butikssäljarjobb / Lund Visa alla butikssäljarjobb i Lund
2026-03-05
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thorsfield AB i Lund
, Malmö
, Kristianstad
, Halmstad
, Växjö
eller i hela Sverige
Vi söker en butiksäljare till en av våra kunder inom bokhandel i Lund.
Som butiksäljare kommer du att arbeta i en butik med fokus på böcker och kultur. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Kundservice och rådgivande försäljning
Kassaarbete
Varuplock och påfyllning
Exponering av produkter och hålla butiken i ordning
Arbetstiderna kan variera och inkludera dag-, kvälls- och helgpass. Tidigare erfarenhet från butik, försäljning eller bokhandel är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för böcker och människor
Är serviceinriktad, ansvarstagande och engagerad
Trivs i en försäljningsroll och gillar kundkontakt
Är flexibel och kan arbeta i ett högt tempo vid behov
Vi erbjuder
Ett utvecklande uppdrag hos en välrenommerad kund
Möjlighet att bygga erfarenhet inom bokhandel
Löpande stöd och uppföljning under uppdragets gång
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: lund@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thorsfield AB
(org.nr 559123-4579), https://www.a95consulting.se/
222 26 LUND Arbetsplats
A 95 Consulting AB Jobbnummer
9779758