Butiksäljare sökes till Södertörns Petroleum
Eterni Sweden AB / Butikssäljarjobb / Södertälje
2026-02-24
Vill du jobba i ett familjärt företag där personlighet och engagemang är viktigare än lång erfarenhet? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som butiksäljare hos Södertörns Petroleum kommer du att:
Hjälpa kunder i butik med reservdelar och tillbehör
Arbeta med beställningar och administration
Hantera Officepaketet (Excel, Outlook, Word)
Vara delaktig i den dagliga driften
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Södertörns Petroleum (Reservdelar) söker nu en butiksäljare till vår verksamhet. Det är ett litet, sammansvetsat team där vi hjälper varandra och värdesätter en positiv attityd.
Vi tror att du har:
Har ett intresse för bilar, tillverkning, lantbruk, traktorer eller lastbilar
Är serviceinriktad och tycker om kundkontakt
Är noggrann och ansvarstagande
Har grundläggande datavana (Officepaketet)
Har rätt inställning och vilja att lära
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet inom reservdelar - vi lägger stor vikt vid personlighet och engagemang!
Följande är krav för att kvalificera sig för tjänsten:Körkortskrav
God svenska i tal och skrift krävs.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som butiksäljare är ett konsultuppdrag, du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos Södertörns Petroleum.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.Eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Vi ser gärna att en videopresentation görs mot kund.
