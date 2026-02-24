Butiksäljare sökes till Södertörns Petroleum

Eterni Sweden AB / Butikssäljarjobb / Södertälje
2026-02-24


Visa alla butikssäljarjobb i Södertälje, Salem, Ekerö, Nykvarn, Botkyrka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Södertälje, Salem, Nykvarn, Botkyrka, Gnesta eller i hela Sverige

Vill du jobba i ett familjärt företag där personlighet och engagemang är viktigare än lång erfarenhet? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-02-24

Arbetsuppgifter
Som butiksäljare hos Södertörns Petroleum kommer du att:

Hjälpa kunder i butik med reservdelar och tillbehör

Arbeta med beställningar och administration

Hantera Officepaketet (Excel, Outlook, Word)

Vara delaktig i den dagliga driften

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Södertörns Petroleum (Reservdelar) söker nu en butiksäljare till vår verksamhet. Det är ett litet, sammansvetsat team där vi hjälper varandra och värdesätter en positiv attityd.
Vi tror att du har:

Har ett intresse för bilar, tillverkning, lantbruk, traktorer eller lastbilar

Är serviceinriktad och tycker om kundkontakt

Är noggrann och ansvarstagande

Har grundläggande datavana (Officepaketet)

Har rätt inställning och vilja att lära

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet inom reservdelar - vi lägger stor vikt vid personlighet och engagemang!
Följande är krav för att kvalificera sig för tjänsten:

Körkortskrav
God svenska i tal och skrift krävs.

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som butiksäljare är ett konsultuppdrag, du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos Södertörns Petroleum.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.Eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.

Vi ser gärna att en videopresentation görs mot kund.
Plats: Södertälje

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
111 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
Södertörns Reservdelar AB

Kontakt
Göran Göggezer
goran.goggezer@eterni.se

Jobbnummer
9760541

Prenumerera på jobb från Eterni Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Eterni Sweden AB: