Butiksäljare/medarbetare sökes!
2026-01-12
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad butiksmedarbetare som vill bli en del av vårt team!
Som butiksarbetare hos oss arbetar du med:
Kundservice och försäljning
Kassaarbete
Varuplock och exponering
Att hålla butiken ren, trivsam och välfylld
Ansvarig för vår blomsterhörna
Vi söker dig som:
Är positiv, ansvarstagande och gillar att arbeta med människor
Har god samarbetsförmåga men kan även jobba självständigt
Är flexibel och stresstålig
Har tidigare erfarenhet av butik/försäljning (meriterande men inget krav)
Har ett intresse för blommor/arrangemang och kan ansvara för vår blomsteravdelning
Vi erbjuder
Ett varierande och socialt arbete
Ett trevlig team och god arbetsmiljö
En tillsvidaretjänst, deltid
Arbetstider
Vardagar, kvällar, helger enligt schema
Skicka din ansökan med cv och personligt brev till: jungatorp@telia.com
Urval sker löpande, välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: jungatorp@telia.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jung Restaurang och Detaljhandel AB
Jung Jungatorp 1
535 92 KVÄNUM Arbetsplats
