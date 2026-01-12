Butiksäljare/medarbetare sökes!

Jung Restaurang Och Detaljhandel AB / Butikssäljarjobb / Vara
2026-01-12


Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad butiksmedarbetare som vill bli en del av vårt team!

Om tjänsten
Som butiksarbetare hos oss arbetar du med:
Kundservice och försäljning
Kassaarbete
Varuplock och exponering
Att hålla butiken ren, trivsam och välfylld
Ansvarig för vår blomsterhörna

Vi söker dig som:
Är positiv, ansvarstagande och gillar att arbeta med människor
Har god samarbetsförmåga men kan även jobba självständigt
Är flexibel och stresstålig
Har tidigare erfarenhet av butik/försäljning (meriterande men inget krav)
Har ett intresse för blommor/arrangemang och kan ansvara för vår blomsteravdelning

Vi erbjuder
Ett varierande och socialt arbete
Ett trevlig team och god arbetsmiljö
En tillsvidaretjänst, deltid

Arbetstider
Vardagar, kvällar, helger enligt schema

Så ansöker du
Skicka din ansökan med cv och personligt brev till:
jungatorp@telia.com
Urval sker löpande, välkommen med din ansökan!

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Jung Restaurang och Detaljhandel AB (org.nr 556922-7605)
Jung Jungatorp 1 (visa karta)
535 92  KVÄNUM

Arbetsplats
Jung Restaurang Och Detaljhandel AB

Jobbnummer
9678864

