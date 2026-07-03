Butiksäljare Malmö
TradeMix AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-07-03
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VapeShop24 – Malmö
Tjänst: Heltid • Tillsvidare eller tidsbegränsad • Fast lön
Om jobbet
Du arbetar i butik med kundservice, försäljning och kassa. Du packar upp, märker och fyller på varor. Ingen erfarenhet av vape krävs – vi lär dig allt.
Vem vi söker
Serviceinriktad, ansvarstagande och trivs i högt tempo
Erfarenhet från butik är ett plus
God svenska i tal och skrift
Datorvan och bra siffersinne
💡 Viktigt: Har du arbetsgivarstöd?
Om du har lönebidrag, nystartsjobb eller annat arbetsgivarstöd från Arbetsförmedlingen så är det en stor fördel och ger betydligt större chans att få jobbet.
Meddela detta tydligt i din ansökan.Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
Vi driver butik i centrala Malmö och webbutiken VapeShop24.se. Vi är en av Sveriges största aktörer inom vape med över 800 e-juicer och 100+ e-cigaretter.Så ansöker du
Skicka CV + kort presentation till sales@vapeshop24.se
Skriv tydligt om du har arbetsgivarstöd.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: sales@vapeshop24.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TradeMix AB
(org.nr 559147-5206)
Drottninggatan 4 (visa karta
)
212 11 MALMÖ Kontakt
Butiksansvarig
Ali Berjawi sales@vapeshop24.se Jobbnummer
9990420