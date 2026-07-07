Butiks personal sökes
Värmebutiken Litsby Kaminer AB / Butikssäljarjobb / Täby Visa alla butikssäljarjobb i Täby
2026-07-07
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Beläget på idylliska Litsby Gård i Täby, har vi under årtionden byggt upp ett rykte för kvalitet och pålitlighet. Våra kunder kommer ofta tillbaka för att köpa sin andra, eller till och med tredje, braskamin från oss. Vi är stolta över vår historia och den relation vi har byggt med våra kunder.
Som en av branschens mindre aktörer har vi möjlighet att ge varje kund personlig och dedikerad service. Hos oss blir du aldrig en kund i mängden. Vi lägger stort engagemang i att förstå dina behov och förväntningar, vilket gör att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar som passar just dig.
Många av våra kunder kommer till oss baserat på rekommendationer från nöjda grannar och vänner. Vi är stolta över att vara ett förstahandsval i närområdet, som Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd och flera andra orter.
Vem söker vi?
Avklarad gymnasieutbildning, meriterande med utbildning inom Försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare Handel- och administration) eller annan jämförbar utbildning
Arbetslivserfarenhet inom serviceyrke och/eller någon av våra produktkategorier är meriterande
Goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Vi tror att du som söker denna tjänst brinner för mötet med kunder och drivs av att få arbeta med försäljning. Som person ser vi också att du har lätt för att ta initiativ och motiveras av att leverera resultat. För att trivas hos oss ser vi det som viktigt att du är en teamspelare som motiveras av att ha nära samarbete med dina kollegor i det dagliga arbetet. Vi tror också att du motiveras av att vara i en arbetsmiljö som är snabbrörlig där du förväntas vara flexibel och stresstålig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
Via mail
E-post: martin@litsbykaminer.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmebutiken Litsby Kaminer AB
(org.nr 556735-4534)
Litsby Gård (visa karta
)
187 70 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare
Martin Våhlin martin@litsbykaminer.se 0703291370 Jobbnummer
9995500