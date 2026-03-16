Butiks medarbetare - frukt och grönt
2026-03-16
Vem är du?
Du har ett genuint intresse för frukt och grönt och tycker om att skapa en inspirerande och välfylld avdelning. Du trivs i en dynamisk arbetsmiljö där tempot stundtals är högt och där arbetsdagen är varierad. Vi söker dig som är självgående, positiv och initiativrik. Du har erfarenhet av arbete inom frukt och grönt eller från dagligvaruhandeln och tycker om att arbeta i ett lag där man hjälps åt för att nå gemensamma mål.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete med frukt och grönt, gärna från butik.
Är positiv, stresstålig och van att arbeta efter rutiner.
Trivs med att samarbeta i ett lag och har hög arbetsmoral.
Är flexibel och kan arbeta varierande arbetstider.
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning med kollektivavtal.
Ett arbetsklimat där vi värdesätter lagarbete och där laget alltid står före jaget.
Personalrabatt och andra förmåner.
Tjänsten är på deltid 30-35h/v. Provanställning 6 månader tillämpas.
Arbetet innebär varierande arbetstider samt arbete varannan helg.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Lön enligt Handels kollektivavtal.
Du ska ha fyllt 18 år.
Vi ser fram emot att höra från dig och att du blir en del av vårt fantastiska team på ICA Maxi Bromma. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
ICA Maxi Bromma, som öppnade i mars 2021, är en av de snabbast växande butikerna i branschen, med en imponerande butiksyta på 11.000 kvadratmeter. Vi är stolta över att erbjuda en arbetsplats där vi värdesätter medarbetare och deras engagemang. Tillsammans bygger vi en framgång och skapar en arbetsplats där både medarbetare och företag kan växa. Så ansöker du
