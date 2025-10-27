Butikmedatbetare sokes till point service
2025-10-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi på Point Service Lindholmen söker en serviceinriktad och ansvarstagande butikmedarbetare.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
• Hjälpa kunder med paket (UPS, PostNord, Bring)
• Hantera kassa och betalningar
• Hålla butiken ren och välorganiserad
• Hjälpa till med mobilservice och enklare administrativa uppgifterKvalifikationer
• God servicekänsla och samarbetsförmåga
• Noggrann och pålitlig
• Grundläggande svenska eller engelskaOm tjänsten
• Deltid/heltid enligt överenskommelse
• Plats: 28B Lindholmen, Göteborg
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan via e-post eller besök oss i butiken! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: pointlindholmen@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Milan&Elen AB
(org.nr 559307-8297)
Lindholmsallén 28 B (visa karta
)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Md Sayed pointlindholmen@gmail.com 0737747475 Jobbnummer
9574710