Butikmedatbetare sokes till point service

Milan&Elen AB / Butikssäljarjobb / Göteborg
2025-10-27


Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Milan&Elen AB i Göteborg

Vi på Point Service Lindholmen söker en serviceinriktad och ansvarstagande butikmedarbetare.

Publiceringsdatum
2025-10-27

Dina arbetsuppgifter
• Hjälpa kunder med paket (UPS, PostNord, Bring)
• Hantera kassa och betalningar
• Hålla butiken ren och välorganiserad
• Hjälpa till med mobilservice och enklare administrativa uppgifter

Kvalifikationer
• God servicekänsla och samarbetsförmåga
• Noggrann och pålitlig
• Grundläggande svenska eller engelska

Om tjänsten
• Deltid/heltid enligt överenskommelse
• Plats: 28B Lindholmen, Göteborg
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse

Välkommen med din ansökan via e-post eller besök oss i butiken!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: pointlindholmen@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Milan&Elen AB (org.nr 559307-8297)
Lindholmsallén 28 B (visa karta)
417 53  GÖTEBORG

Kontakt
Md Sayed
pointlindholmen@gmail.com
0737747475

Jobbnummer
9574710

Prenumerera på jobb från Milan&Elen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Milan&Elen AB: