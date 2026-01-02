Butik söker medarbetare i Göteborg!
Mohsens Candystore AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-01-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mohsens Candystore AB i Göteborg
>>> Ange referens "MC15" i din ansökan <<<
• Kontakta inte oss i butiken. Ansökan görs enbart via denna annons*
Vi söker en trevlig och pålitlig butiksmedarbetare till vår godisbutik i Göteborg. I arbetet ingår allt från kassaarbete, varuplock, leveranshantering och att hålla rent och snyggt i butiken.
Att du har en positiv attityd och god arbetsmoral är viktigt för oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Viktigt att kunna vara sälj- och serviceorienterad samt kunna leverera god service till våra kunder.
KRAV: Du behöver ha fyllt 18 år och behärska svenska.
Tjänsten avser heltid.
Öppettider för butiken är 7-22 alla dagar i veckan, så du behöver vara flexibel samt tillgänglig för helgarbete.
>>> Ange referens "MC15" i din ansökan <<< Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MC15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mohsens Candystore AB
(org.nr 559123-3373) Arbetsplats
Godisbutik Jobbnummer
9667956