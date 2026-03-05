Butik säljare sökes till modebutik i Borås
Thorsfield AB / Butikssäljarjobb / Borås
2026-03-05
Vi söker en butiks säljare till en av våra kunder inom mode i Borås.
Som butik säljare kommer du att arbeta i en butik med fokus på kläder och kund upplevelse. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Kundservice och rådgivande försäljning
Kassaarbete
Varuplock och påfyllning
Exponering av produkter och hålla butiken i ordning
Arbetstiderna kan variera och inkludera dag-, kvälls- och helgpass. Tidigare erfarenhet från butik, försäljning eller mode är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för mode och människor
Är serviceinriktad, ansvarstagande och engagerad
Trivs i en försäljnings roll och gillar kundkontakt
Är flexibel och kan arbeta i ett högt tempo vid behov
Vi erbjuder
Ett utvecklande uppdrag hos en välrenommerad kund
Möjlighet att bygga erfarenhet inom mode
Löpande stöd och uppföljning under uppdragets gång
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thorsfield AB
(org.nr 559123-4579)
503 36 BORÅS
