Butik och e-handel inom ridsport - Hogsta Ridsport AB - Säljarjobb i Ekerö

Hogsta Ridsport AB / Säljarjobb / Ekerö2020-08-22Vi utvecklas vidare och behöver ytterligare en medarbetare till vår verksamhet.Hogsta Ridsport satsar på den fysiska butiken och online, almost world wide. Kvalité, kunskap och service är våra ledord.Tjänsten är både intressant och lärorik med många olika uppgifter tillsammans med härliga medarbetare på en helt unik, inte allt för stor arbetsplats.Hästkunskap och utrustning därtill är en viktig pusselbit som är meriterande.Arbetet är mångsidigt där bl a fotografera, frilägga bilder i Photoshop, skriva produkttexter och hantera produktinformation är en del av arbetet.Fraktberäkning enligt våra egna mallar.Hantera vår kundklubb med nya medlemmar och beräkna bonus en gång i kvartalet och i samband med det skapa samt skicka ut mejl via Mailchimp.SEO arbete i samband med produktbeskrivningar och andra texter som även inkluderar översättningsarbete.Ha ansvar för att hemsidan är uppdaterad och fortsatt väl organiserad.Kommunicera med våra kunder via bl a Trustpilot.Vid behov vara standby med butiksförsäljning.Vi försöker alltid matcha arbetet med den kompetens man besitter så att arbetet alltid skall kännas inspirerande.Tjänsten är ett vikariat med goda förutsättningar till förlängning.Tillträde omgående för upplärning i rollen. #jobbjustnu2020-08-22Sista dag att ansöka är 2020-09-21Hogsta Ridsport ABHogsta 1217893 Drottningholm5329780