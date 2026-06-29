Butik extra
Kringelgården AB / Butikssäljarjobb / Nacka Visa alla butikssäljarjobb i Nacka
2026-06-29
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Kringelgården är ett hantverksbageri i tredje generationen.
Vi söker dig som är engagerad, har lätt till ett leende, är service minded och ansvarstagande.
Du ska gärna ha erfarenhet av att arbeta med råvaror och ha ett stort intresse av mat. Vi bakar pizza, serverar sallader, soppa, säljer bröd och hanterar espressomaskin.
Nu erbjuder vi en deltid/extratjänst i vår butik, där vi söker dig som är en god lagspelare, serviceinriktad, gillar kundkontakt och högt tempo.
Med oss får du jobba i en lokal där det bakats och sålts bröd av hög kvalitet sedan 1902, och där samma familj i tre generationer arbetat med, och förvaltat verksamheten sedan 1942. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Kringelgården AB
(org.nr 556769-7353)
133 38 NACKA (STOCKHOLMS) Jobbnummer
9983258