Bussmontörer till kommande uppdrag
Tranpenad AB / Fordonsmontörsjobb / Göteborg Visa alla fordonsmontörsjobb i Göteborg
2025-12-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranpenad AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Gillar du fysiskt arbete och har ett intresse för teknik? Då är det här jobbet för dig. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är enklare monteringsarbete på bussar. Bland annat består arbetet av att borra, skruva och montera säten samt andra grundläggande moment. Du arbetar utomhus och behöver vara självgående med basala monteringskunskaper. Arbetsplatsen ligger i Säve, gamla flygplatsen. Dina arbetsuppgifter
Enklare monteringsjobb på bussar
Borra hål, montera och skruva fast säten
Allmänt förekommande monteringsmoment
Arbetet sker till största del utomhus
Om dig som söker
Du är en noggrann och driven person som har ett intresse för tekniskt arbete. Du är flexibel och har lätt för att samarbeta eftersom arbetet ofta sker i team och arbetsuppgifter kan variera mellan olika projekt. Praktisk erfarenhet ser vi som ett plus, men det är inte ett krav.
Meriterande
B- körkort
Erfarenhet av montering
Vad vi kan erbjuda dig
Tranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjorna Nordic Wellness, SATS och Fitness24Seven!
Övriga villkor
Arbetstider: Dagtid, måndag till fredag 07:00-16:00Omfattning: HeltidLön: Enligt kollektivavtalStart: Löpande
Om Tranpenad Group
Sedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom vårt segment, med 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör - och ha roligt medan vi gör det - blir vi det personliga bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega.Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.
Tranpenad ett Karriärföretag 2025
Tranpenad har utsetts till Karriärföretag 2025 för vårt arbete med att skapa en engagerande och utvecklande arbetsmiljö. Som en av Sveriges största aktörer inom bemannings- och driftpartnerlösningar erbjuder vi våra medarbetare möjligheter att arbeta inom lager, logistik, e-handel, industri och produktion. Genom vårt fokus på personlig utveckling och ansvarstagande gör vi oss till en attraktiv arbetsgivare för dem som vill växa och bidra till framgångsrika kundrelationer.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6909299-1769321". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranpenad AB
(org.nr 556597-0364), https://jobb.tranpenad.se
Bäckstensgatan 11 (visa karta
)
431 49 MÖLNDAL Arbetsplats
Tranpenad Jobbnummer
9665795