Bussmekaniker Natt
Är du en utbildad mekaniker med erfarenhet av bussar och tunga fordon? Vill du ta nästa steg i karriären och arbeta natt tillsammans med ett engagerat och familjärt team? Neoplan söker nu bussmekaniker för nattarbete till vår anläggning i Göteborg. Ansök redan idag!
Hos oss får du arbeta i ett sammansvetsat team med stark laganda och fokus på kvalitet. Neoplan är ett privatägt företag med korta beslutsvägar, där vi värdesätter trivsel, utveckling och att ha kul på jobbet. Våra medarbetare är vår största tillgång och vi strävar alltid efter att skapa de bästa förutsättningarna för både personlig och yrkesmässig utveckling.
Som bussmekaniker hos Neoplan arbetar du med service, underhåll, felsökning och reparation av bussar. Tjänsten är förlagd till nattarbete mellan kl. 00:00-07:00, söndag till torsdag, och passar dig som trivs med självständigt arbete och ett högt tekniskt ansvar.
Du arbetar strukturerat och noggrant, men är samtidigt lösningsorienterad och effektiv. Arbetet innefattar både planerat underhåll och mer kvalificerad felsökning och diagnostisering.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Service, felsökning och reparation av bussar
Diagnostisering av mekaniska och elektriska system
Säkerställa att fordonen uppfyller höga kvalitets- och säkerhetskrav
Självständigt arbete under nattpass
Samarbete med kollegor för ett effektivt verkstadsflöde
Bidra till en positiv och prestigelös arbetsmiljö
Vi söker dig som har:
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande
Erfarenhet av arbete med tunga fordon, gärna bussar
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av elarbete
AC-certifikat
Färdskrivar- eller CNG-certifikat
Innehav av C- och/eller D-körkort
Vi erbjuder dig:
Tillsvidareanställning på heltid
Arbetstid natt: 00:00-07:00, söndag-torsdag
En stabil och trivsam arbetsplats med familjär känsla
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling
Individuell lönesättning och kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
I denna rekrytering samarbetar Neoplan med Jobway Rekrytering. För frågor, kontakta rekryteringskonsult Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.Publiceringsdatum2026-02-26Om företaget
Neoplan Väst är en del av Svenska Neoplan, generalagent för Neoplan bussar och MAN lastbilar. Koncernen är en väletablerad aktör inom buss- och lastbilsbranschen med fokus på service, försäljning, finansiering och transporter. Hos oss går kompetens, gemenskap och arbetsglädje hand i hand.
