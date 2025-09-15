Bussförartjänst med riktigt bra arbetstider!
Är du bussförare på jakt efter riktigt bra arbetstider? Där du är ledig alla kvällar och helger?!
Vi vill anställa en glad och trevlig bussförare till en heltidstjänst med fast månadslön i natursköna Solberg, i Örnsköldsviks kommun. Här kör du både linje- och skoltrafik, antingen med stor buss eller merca sprinter. Tjänsterna har riktiga bra arbetstider! Du slutar senast vid 17 på vardagarna och är helt ledig alla helger! För dig som gillar att träna finns möjlighet till detta på dagtid, så kvällarna är helt fria till annat. I tjänsterna har du nämligen rast/uppehåll inne i Örnsköldsvik eller Bredbyn, och kan då äta lunch, utföra ärenden, motionera eller ligga och vila en stund.
HOS OSS FÅR DU OCKSÅ:
Trevliga kollegor och en familjär känsla
Fri frukt & gott kaffe
Friskvårdsbidrag
Personalrabatt på våra egna resor
Kollektivavtal
Nära till chef & högsta ledning
Möjlighet att teckna en förmånlig sjukvårdsförsäkring
MER OM DIG:
Det är viktigt att du som person är trygg och har ett gott omdöme, då du ansvarar för våra resenärers säkerhet och trygghet. Du har lätt för att behålla ditt lugn i olika situationer och du har ett positivt och vänligt bemötande. Du hälsar alla ombord med ett vänligt hej, svarar på frågor och månar om att alla ska känna sig välkomna och trygga på våra bussar.
Som bussförare hos oss behöver du behärska svenska bra i både tal och skrift, för att kunna kommunicera med trafikledning och resenärer samt rapportera in eventuella incidenter. När du kör skolbarn omfattas du av lagkrav på utdrag ur belastningsregistret på motsvarande sätt som för personal inom skola och förskola, vilket gör att vi kommer be dig att lämna in ett sådant om du går vidare i anställningsprocessen.
För att arbeta hos oss ser vi att du har följande kvalifikationer:
D-körkort
YKB
Svenska i tal och skrift
MER OM FÖRETAGET
Byberg & Nordin är ett snart 100-årigt familjeföretag i tredje generationen, med Nordingrå i Höga Kusten som bas. Företaget grundades 1927 av August Nordin och verksamheten togs över av sönerna Gotte Byberg och Sture Nordin 1943. Idag ägs och drivs Byberg & Nordin av Tomas Byberg, som är tredje generationen företagsledare. Sonen Jens är också aktiv i verksamheten sedan 10 år tillbaka. Bolaget omsätter ca. 550 mkr, har närmare 600 medarbetare och ca 350 fordon i flottan.
Våra kontor och depåer finns i flera områden, främst i Västernorrland, Västerbotten och i Gävleborgs län. Sedan våren 2024 är Umeå Buss och Göstas buss i Västerbotten en del av Byberg & Nordin.
Vår verksamhet inkluderar allt från linjetrafik, on demand-trafik, skoltrafik, taxi och färdtjänst, gruppresor för företag/föreningar och expressbusstrafik. Vi är även researrangörer för resor med både buss, flyg och båt i Sverige, Norden och Europa.
Vi vill ständigt utvecklas och går före; exempelvis var vi i Härnösands kommun först i landet med helt fossilfri kollektivtrafik redan för 10 år sedan. Vi satsar på ny teknik och arbetar med flera utvecklingsprojekt.
Vi jobbar med löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag! Vi vill gärna att du skickar med ett personligt brev där du berättar lite mer om dig själv, varför du söker jobb hos oss och vad inom bussföraryrket som du trivs bäst med. På så sätt ökar du dina chanser att bli inbjuden till en intervju.
