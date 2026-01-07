Bussförare till trafikområde Södertörn
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Vi ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället. Vår framgång skapar ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader. Ett av våra viktigaste uppdrag är att leva upp till Nobinas resenärslöfte. Våra resenärer ska alltid känna sig välkomna och trygga, få information som är betydelsefull för sin resa och veta att de reser hållbart med oss. Läs mer på www.nobina.se
Trafikområde Södertörn består av ca 700 medarbetare och vi kör varje dag ca 200 bussar. Tillsammans med vår uppdragsgivare SL ansvarar vi för att driva och utveckla busstrafiken i område Handen, Jordbro och Ösmo.
Nobina i Södertörn erbjuder den anställningsformen som passar för dig.
På Nobina i Södertörn så erbjuder vi anställningsformerna heltid, deltid och behovsanställning.
Detta söker vi hos dig
Som bussförare är du utåtriktad, flexibel och tycker om både service och kundkontakter. Du möter stressiga situationer och miljöer på ett lugnt och tryggt sätt. Du har ett säkert körsätt och kör miljövänligt.
Vidare ser vi att du:
Har D-körkort och giltigt YKB.
B-körkort för manuellt växlad bil.
Har goda svenska kunskaper i tal och skrift.
Kan arbeta oregelbunda tider.
Har ditt YKB gått ut kan vi diskutera möjligheterna att hjälpa till med en förnyelse.
Detta erbjuder vi dig
Vi erbjuder dig ett roligt och flexibelt jobb för dig som tycker om service och kundkontakter. Du förflyttar massor med människor dagligen till arbete, skola eller kanske till en kär vän. Du gillar att ge service - du är en nyckelspelare i stadens rörelse och samhällets välfärd!
Ledighetsgaranti. Vi beviljar alla ledighetsansökningar som lämnas in, när det görs tillräckligt långt i förväg.
Förmånliga rabatter på aktiviteter för dig och din familj.
Alla medarbetare på Nobina får en bra introduktion och möjlighet till vidare kompetensutveckling.
Trevliga kollegor! På Nobina får varje människa vara öppen med vem hen är, och välkomnas som en unik individ.
Om tjänsten
Vi erbjuder anställningsform heltidsanställning med provanställning sex månader, vi erbjuder även deltid och behovsanställningar.
Lön enligt kollektivavtal. Du som tidigare har arbetat som bussförare inom EU får tillgodoräkna dig år för inplacering i lönestegen.
Som en del i rekryteringsprocessen genomförs digitala tester. Testerna skickas till dig per e-post. För att gå vidare i processen så måste du få ett godkänt resultat. Observera att vi inte alltid har möjlighet att ge återkoppling på testerna om du inte går vidare till intervju.
Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsansvarig Beyhan Unsal på beyhan.unsal@nobina.se
Vi ser fram emot att ha dig med i vårt team och skapa framtidens kollektivtrafik tillsammans!
Vi vill ha din ansökan senast: 15 februari 2026
Har du inte de kvalifikationer som vi skriver här ovanför men vill arbeta som bussförare?
Nobina anordnar bussförarutbildningar på utvalda orter. Klicka här för att se om det finns någon sökbar utbildning just nu eller prenumerera på våra utbildningar genom att klicka här.
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
Nobina är ett mångfaldens företag. Vi tror på mångfald och att det berikar personer, grupper och oss som företag. På Nobina arbetar vi aktivt med att främja mångfald och att ta tillvara kompetens hos alla medarbetare. Läs mer om vårt arbete med mångfald här.
