Bussförare till Lund (skåne)
Keolis Sverige AB / Fordonsförarjobb / Lund Visa alla fordonsförarjobb i Lund
2026-06-30
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Keolis söker bussförare till Lund
Gillar du att träffa människor och ge bra service? Keolis söker dig som vill arbeta som bussförare och bidra till att vardagen fungerar för våra resenärer.
Som bussförare hos oss kör du våra resenärer tryggt och säkert. Du är en viktig del i att få trafiken att fungera varje dag.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Keolis har kört stadstrafiken i Lund sedan augusti 2023 och vi behöver nu bli fler.
Nu söker vi:
2 medarbetare på heltid
1 medarbetare på 85 %
15 behovsanställda
Du kör moderna bussar och arbetar på tider som varierar, eftersom trafiken pågår dygnet runt. Du får en introduktion både digitalt och på plats, så att du känner dig trygg i rollen.Kvalifikationer
D‐körkort
Giltigt YKB
God svenska
Erfarenhet av service är meriterande.
Det här får du hos oss
Du får stöd av en teamchef i din vardag. Vi arbetar för en bra arbetsmiljö där alla ska trivas. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och möjlighet att utvecklas.
Välkommen med din ansökan!Kontaktuppgifter för detta jobbsavanna.aljaderi@keolis.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keolis Sverige AB
(org.nr 556473-5057), https://www.keolis.se/
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Keolis Jobbnummer
9985347