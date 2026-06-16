Bussförare med depåansvar
Go-Ahead AB / Fordonsförarjobb / Höör Visa alla fordonsförarjobb i Höör
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Go-Ahead Sweden är ett ledande transportföretag som strävar efter att erbjuda säkra, pålitliga och hållbara transportlösningar. Vi ingår i en global koncern med 27.000 medarbetare runt om i världen. Vi finns idag på ett 30-tal orter i Sverige.
Vårt uppdrag
Vi är här för att sammanföra människor och samhällen. Vi gör detta genom att ta hand om våra medarbetare, våra kunder, våra fordon, vårt samhälle och miljön. Hos oss får du möjlighet att vara en del av ett team som arbetar för att utveckla och effektivisera kollektivtrafiken i Sverige.
Om jobbet
Vi erbjuder en heltidstjänst med stationering i Höör. Utöver din roll som bussförare innefattar tjänsten också en del administration, arbetsledning och att arbeta med att utveckla trafiken. Fördelningen är ungefär 90 % bussförare och 10 % depåansvar.
Det här behöver du ha
Vi söker dig som brinner för service och mötet med kunden. Du är som person glad, flexibel och ansvarstagande. Du har ett körsätt som är lugnt och säkert och som inger trygghet till våra resenärer, och gärna med bra lokalkännedom.
Du behärskar svenska i tal och skrift, har erfarenhet av arbetsledning och god förståelse för kollektivavtal.
Du har D-körkort och giltigt yrkeskompetensbevis.
Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Go-Ahead AB
(org.nr 556360-2522)
Bruksvägen 5 (visa karta
)
243 35 HÖÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Flexbuss Sverige AB Kontakt
Kristian Seger kristian.seger@go-ahead.se 0481-42338 Jobbnummer
9966749