Bussförare linje 50
Nobina Sverige AB / Fordonsförarjobb / Kramfors Visa alla fordonsförarjobb i Kramfors
2026-07-28
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nobina Sverige AB i Kramfors
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
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eller i hela Sverige
Med cirka 15 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje dag väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Tillsammans med våra resenärer och uppdragsgivare har vi en unik möjlighet att göra skillnad. Med hållbart ansvar och nytänkande som bidrar till fler fossilfria resor. Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag. Läs mer på http://www.nobina.se
Linje 50 i Ullånger består av ca 3 medarbetare och vi kör vardagar med 2 bussar. Tillsammans med vår uppdragsgivare Din Tur ansvarar vi för att driva och utveckla busstrafiken i detta område .
Personliga egenskaper och kvalifikationer
Som bussförare hos Nobina är du social, flexibel och trivs med att möta människor. Du hanterar stressiga situationer på ett lugnt och tryggt sätt och kör alltid säkert och miljömedvetet. I rollen tar du ansvar för både resenärer och buss, i linje med Nobinaföraren och vårt resenärslöfte. Det innebär att du:
Välkomnar resenärer och ger den information de behöver för en trygg och positiv resa
Kör säkert, bekvämt och grönt och följer alla trafikregler
Tar hand om bussen och rapporterar om du ser skador eller risker
Bidrar till en god arbetsmiljö och samarbetar med kollegor
Håller dig uppdaterad och deltar i nödvändiga utbildningar
Vi söker dig som:
Har svenskt D körkort och giltigt YKB
Har goda kunskaper i svenska
Kan arbeta varierande tider
Som ny hos oss får du en bra introduktion och möjlighet att fortsätta utvecklas.
Ansökan och om tjänsten
Vi vill ha din ansökan senast: [Project.ApplicationDue] . Urval sker löpande, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför gärna så snart som möjligt.
Vi erbjuder anställningsform en tillsvidare anställning på 87 % med 6 månaders provanställning
Lön enligt kollektivavtal. Du som tidigare har arbetat som bussförare får tillgodoräkna dig år(inom EU) för inplacering i lönestegen.
Digitala tester skickas via mail och måste godkännas för att du ska gå vidare. Innan anställning görs en hälsoundersökning. Kontroll av ditt belastningsregister skickas via mail och godkänns av dig med BankID.
Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsansvarig mikael.johansson@nobina.se
Har du inte de kvalifikationer som vi skriver här ovanför men vill arbeta som bussförare?https://www.nobina.se/jobba-hos-oss/bussforarutbildning/vara-utbildningar/
för att se om det finns någon sökbar utbildning just nu eller prenumerera på våra utbildningar genom att https://candidate.hr-manager.net/Agent/Subscription.aspx?customer=nobina&departmentid=16074.
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du ha ett jobb där du får träffa människor, göra nytta för samhället och samtidigt köra buss längs en av de finaste sträckorna i regionen? Då kan rollen som bussförare på linje 50 i Ullånger vara något för dig.
Om Tjänsten
Du blir en del av en ledande aktör inom kollektivtrafik, med cirka 15 000 kollegor i flera länder. Här jobbar vi varje dag för att resan ska vara trygg, punktlig och trevlig – både för resenärer och förare.
Som bussförare på linje 50 kommer du att:
Köra linjetrafik enligt tidtabell och gällande regler
Ge service och bemöta resenärer på ett vänligt och respektfullt sätt
Hantera biljettsystem och enklare information till resenärer
Säkerställa att fordonet är rent, snyggt och rapportera eventuella fel
Bidra till en trygg, säker och trivsam miljö ombord
Vem Vi Söker
Vi letar efter dig som gillar människor, gillar att köra och tar ansvar – i den ordningen.
Vi tror att du:
Har D-körkort och giltigt YKB (yrkeskompetensbevis) för buss
Har minst 1–2 års erfarenhet av att köra buss eller annat tungt fordon, gärna inom EU
Kommunicerar tydligt på svenska, både i tal och skrift
Är lugn, stabil och trygg även när det blir lite stressigt
Har ett serviceinriktat och respektfullt bemötande mot alla resenärer
Varför Jobba Hos Oss?
Här får du mer än "bara" ett bussjobb. Du blir en del av ett företag som på riktigt bryr sig om hållbarhet, inkludering och samhällsnytta.
Vi erbjuder:
Anställning enligt kollektivavtal och individuell lönesättning baserat på erfarenhet inom EU
Trygg och inkluderande arbetsmiljö med fokus på respekt, omtanke och mångfald
Gedigen introduktion, coachande ledarskap och löpande kompetensutveckling
Möjlighet till karriärutveckling inom en stor internationell koncern
Flexibla arbetstider och olika anställningsformer: timanställning, visstid eller tillsvidare med provanställning
Så Här Går Du Vidare
Låter det här som något för dig? Sök tjänsten via vår ansökningsportal där du bifogar CV och gärna ett kort personligt brev. Urval sker löpande, så vänta inte för länge – bussen kanske inte stannar två gånger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
(org.nr 556057-0128), https://www.nobina.se/
854 67 ULLÅNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10013945