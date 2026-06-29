Bussförare
Beredskapslyftet Ideell Förening / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-06-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Beredskapslyftet Ideell Förening i Malmö
, Halmstad
, Göteborg
, Nacka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden – samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Nobina Sverige AB är Nordens största kollektivtrafikföretag och kör bussar samt annan kollektivtrafik på uppdrag av regionala aktörer i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Företaget har cirka 15 000 medarbetare och arbetar för att göra vardagsresor mer hållbara genom innovation och smarta mobilitetslösningar.
Plats:Malmö
Vem vi söker:Bussförare
Dina arbetsuppgifter:- Framföra buss säkert, pålitligt och miljövänligt- Ge god service till resenärerna så att de känner sig välkomna, informerade och trygga under hela resan- Följa Nobinas riktlinjer gällande säkerhet, punktlighet och kommunikation
Krav:- Svenska på medelnivå (kan delta i vardagliga samtal, ställa och besvara vanliga frågor)- Svenskt D-körkort- Kan arbeta oregelbundna arbetstider (tidiga morgnar, kvällar, helger)- Tryggt, säkert och miljömedvetet körsätt- Saknar du YKB kan Nobina ofta hjälpa till med detta
Din profil:- Serviceinriktad, social och trivs med kundkontakt- Lugn och stabil i stressiga situationer och intensiva miljöer- Flexibel och anpassningsbar till olika scheman och resenärsbehov- Ansvarsfull och engagerad i säkerhet och hållbarhet
Vad arbetsgivaren erbjuder:- Heltidsanställning (100 %)- Tillsvidareanställning- Skiftarbete inklusive tidiga morgnar, kvällar, helger och dagtid måndag–fredag- Friskvårdsbidrag- Personalrabatter- Arbetskläder och uniform ingår
Viktigt:Denna tjänst är en del av ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att stödja tredjelandsmedborgare i sin integration på den svenska arbetsmarknaden. Deltagarna har uppehållstillstånd i Sverige, men saknar svenskt medborgarskap eller EU/EES-medborgarskap Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Beredskapslyftet Ideell Förening
Mölledalsgatan 1 (visa karta
)
212 28 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nobina Kontakt
Beredskapslyftet - info@beredskapslyftet.se Jobbnummer
9983976