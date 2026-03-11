Busschaufför till Nordmaling
OnePartnerGroup Umeå AB / Lokförarjobb / Nordmaling
Abramssons Buss söker nu deltidschaufförer till vår skoltrafik i Nordmaling. Läs mer och sök tjänsten! Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
I rollen som chaufför ansvarar du för att köra elever tryggt och säkert till och från skolan enligt fastställda turer och tider.
Arbetet är på deltid och varierar i timmar beroende på skolornas terminer och lov. Turerna är främst förlagda till morgon och eftermiddag i samband med skolstart och skoldagens slut.
Som chaufför hos oss är du en viktig del av elevernas vardag. Du bidrar till en trygg resa genom ett professionellt bemötande, säker körning och ett lugnt och ansvarstagande förhållningssätt.
Tjänsterna tillsätts löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor. Du har ett lugnt och tryggt sätt och trivs i en roll där du dagligen möter både elever och kollegor.
För oss är din personlighet det viktigaste. Vi värdesätter engagemang, pålitlighet och ett positivt bemötande högre än lång arbetslivserfarenhet.
Om du är en person som bidrar till en god stämning och tar ansvar i ditt arbete kommer du passa bra hos oss.
För tjänsten krävs giltigt busskörkort (D) samt YKB.
Erfarenhet av att köra buss eller arbeta med skoltrafik är meriterande, men inget krav.Om företaget
Abramssons Buss är ett familjeföretag med lång tradition inom persontransporter i norra Sverige. Vi är stolta över vår familjära företagskultur där både medarbetare och kunder står i centrum.
Hos oss värnar vi om en varm och inkluderande arbetsmiljö där kollegor stöttar varandra och där våra resenärer alltid ska känna sig välkomna.
Den familjära atmosfären präglar både arbetsplatsen och mötet med våra kunder - något vi ser som en av våra största styrkor.
Är du intresserad?
I denna rekrytering samarbetar Abramssons Buss med OnePartnerGroup. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Andreas Lindqvist på andreas.lindqvist@onepartnergroup.se
eller 073-413 06 11.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Umeå AB
(org.nr 559157-1459) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Abramssons Buss Kontakt
Andreas Lindqvist andreas.lindqvist@onepartnergroup.se Jobbnummer
9790000