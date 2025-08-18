Busschaufför till Citybuss i Boden
Norrbottens Busstrafik AB / Lokförarjobb / Boden Visa alla lokförarjobb i Boden
2025-08-18
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrbottens Busstrafik AB i Boden
, Luleå
, Jokkmokk
eller i hela Sverige
Norrbottens Busstrafik AB söker busschaufförer för anställning till Citybuss i Boden. Där kommer du att köra lokaltrafiken i Boden. All trafik utförs med moderna gasbussar där du kör dina passagerare till jobb, skola och fritidsaktiviteter inom Boden tätort.
Vi kommer att anställa personal så snart vi hittar nån lämplig, så ansök så fort som möjligt. För dig som behöver #jobbjustnu.
Norrbottens Busstrafik AB är ett bolag som finns representerat i två kommuner i Norrbotten, bolaget ägs av Nordbergs Buss AB, Alviks Trafik AB samt Centrala Buss Norrbotten AB. Våra uppdragsgivare är Länstrafiken och kommuner. Inom bolaget bedriver vi främst linje och stadstrafik. Miljö och arbetsmiljö ligger högt upp på vår agenda och inom dessa områden jobbar vi med ständiga förbättringar.
Busschaufför i Norrbottens busstrafik.
Som busschaufför Norrbottens Busstrafik är din huvudsakliga arbetsuppgift att på ett säkert sätt framföra fordonet och göra våra kunder nöjda under hela resan. Du har ett viktigt uppdrag, du är en del av samhällsnyttan, då det är ditt uppdrag att våra resenärer kommer fram tryggt till sina Skolor, arbeten och fritidsaktiviteter.
Tillfälligt boende under en kort period kan tillhandahållas.
I dina arbetsuppgifter ingår.
• Att framföra bussen enligt Norrbottens Busstrafiks Trafiksäkerhets föreskrifter.
• Ge ett trevligt och positivt bemötande till våra kunder.
• Köra miljövänligt och mjukt.
• Kommunicera med trafikledning och övrig intern personal.
• Hålla sig uppdaterad gällande såväl interna regler och riktlinjer samt aktuella lagkrav.
Krav för tjänsten:
• Giltigt busskörkort (D)
• Genomförd YKB utbildning
• Kunna kommunicera på svenska i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: info@citybussboden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Busschaufför Boden Citybuss". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrbottens Busstrafik AB
(org.nr 556707-1765)
Kanslihusvägen 9 (visa karta
)
961 43 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boden Citybuss Kontakt
Trafikledare
Mikael Eriksson mikael.eriksson@bdbuss.se 070-229 4577 Jobbnummer
9462759