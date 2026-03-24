Busschaufför till Arlöv
Bergkvarabuss AB / Lokförarjobb / Malmö Visa alla lokförarjobb i Malmö
2026-03-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bergkvarabuss AB i Malmö
, Burlöv
, Trelleborg
, Eslöv
, Sjöbo
eller i hela Sverige
Bergkvaras verksamhet kännetecknas av närhet, mänsklighet och handlingskraft. Det kollektiva resandet utvecklas snabbt med ett stort fokus på hållbarhet och teknisk utveckling. Vi är med och driver den utvecklingen.Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Att köra buss är ett roligt och flexibelt jobb för dig som trivs med kundkontakter. I rollen som bussförare träffar du barn, ungdomar och vuxna som alla har olika önskemål med sin resa. Som bussförare är det en självklarhet att du framför bussen med säkerhet och precision. I lika hög grad är du även företagets ansikte utåt, med ett positivt och lojalt uppträdande med ambitionen att alltid ge våra resenärer bästa service och en trevlig och säker upplevelse.
Vi söker nu flera behovsanställda förare där du får möjlighet att köra olika typer av uppdrag, till exempel skola eller beställningstrafik.
Genom att arbeta hos oss bidrar du till ett mer hållbart samhälle och tillsammans gör vi skillnad!
I skoltrafiken är du den trygga och säkra föraren som gör att både barnen och dess föräldrar kan känna förtroende att resan till och från skolan sker på bästa sätt. Kanske har ni lite samtal på vägen eller så är det lugnt och tyst?
I beställningstrafiken möter du en mängd olika grupper som ofta är på väg till en spännande utflykt. Dess uppdrag är högst varierande och den ena turen är inte den andra lik. Det är olika destinationer och uppdrag, men också olika grupper av människor.Kvalifikationer
För att passa i rollen tror vi att du brinner för service och att du är van bussförare.
Du har:
* formell utbildning inom buss (D-kort och YKB)
* god förmåga att uttrycka dig på svenska framför allt muntligt
Som person är du serviceinriktad, tillmötesgående och löser uppkomna problem på ett smidigt och konstruktivt sätt. Du tycker om att möta nya människor, stora som små, och anpassar dig efter situation och person i ditt sätt att uttrycka dig och relatera till dem.
Naturligtvis är du en säker förare med gott omdöme då det kan uppstå kritiska situationer där du snabbt kan ställa om vid nya förhållanden och ändrade förutsättningar. I grunden är du en lugn, trygg och stabil person som bemöter andra på ett respektfullt och professionellt sätt. Du gör så att andra känner sig välkomna, väl omhändertagna och trygga.
ÖVRIGT
Bergkvara är en av de största aktörerna inom den svenska kollektivtrafiken. Vi bedriver busstrafik och spårburen trafik
inom upphandlad kollektivtrafik samt skoltrafik och kommersiell linje- och beställningstrafik med buss. I vår verksamhet
ryms även all typ av fordonsservice för tunga nyttofordon. Koncernen är etablerad på ett 40-tal orter runt om i Sverige, har
drygt 2000 medarbetare och omsätter ca 2,5 mdkr. Läs mer på: bergkvara.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314463". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bergkvarabuss AB
(org.nr 556294-9973) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftchef
Dzenan Kusmic Jobbnummer
9816870