Busschaufför för beställningstrafik

Axelssons Turisttrafik AB /Thells buss / Lokförarjobb / Staffanstorp
2026-04-17


Visa alla lokförarjobb i Staffanstorp, Lund, Burlöv, Lomma, Malmö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Axelssons Turisttrafik AB /Thells buss i Staffanstorp

Busschaufför för beställningstrafik sökes - med fokus på trygghet och service
Vi söker en engagerad och ansvarsfull busschaufför för beställningstrafik. Hos oss är resenärernas trygghet och upplevelse alltid i första rummet, och vi letar efter dig som brinner för att ge service i toppklass.

2026-04-17

Om tjänsten
Som busschaufför inom beställningstrafik kör du varierande uppdrag - allt från företagsresor och skolutflykter till turistkörningar. Du är företagets ansikte utåt och spelar en viktig roll i att skapa en säker, smidig och trevlig resa för våra kunder.
Vi söker dig som:
Har giltigt D-körkort och YKB
Sätter säkerhet och trygghet främst i alla situationer
Har en stark servicekänsla och ett professionellt bemötande
Är flexibel, punktlig och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta med människor och ge det lilla extra

Vi erbjuder:
Ett varierande och självständigt arbete
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Trygga anställningsvillkor

Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: skane@axbuss.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Beställningschaufför".

Arbetsgivare
Axelssons Turisttrafik AB (org.nr 556414-8467)
Tirupsvägen 17 (visa karta)
245 93  STAFFANSTORP

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Axelssons Turisttrafik AB /Thells buss

Kontakt
Driftchef
Monika Christiansson
monika.christiansson@axbuss.se

Jobbnummer
9862346

Prenumerera på jobb från Axelssons Turisttrafik AB /Thells buss

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Axelssons Turisttrafik AB /Thells buss: