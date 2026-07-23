Busschaufför
Boreal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Kiruna Visa alla fordonsförarjobb i Kiruna
2026-07-23
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Den 1 juli 2026 tar Boreal över avtalet för Kiruna lokaltrafik! Något vi verkligen ser framemot där alla linjer kommer att elektrifieras med nya moderna bussar.
Inför hösten söker vi fler engagerade busschaufförer till vårt team! Har du busskort men saknar YKB? För rätt person erbjuder vi alla fem YKB delkurser
Kiruna har ett starkt fritids- och kulturliv, söker du en lugn och trygg vardag i en stad i ständig utveckling, så kanske detta är platsen för dig! Har du funderingar på boende på orten, tveka inte att kontakta oss!
Boreal Sverige värdesätter en positiv attityd och kamratskap. Vi strävar efter att vara en arbetsplats där människor mår bra och känner sig trygga. För oss kommer säkerhet först, sist och alltid; för dig, dina medarbetare, kunder och medtrafikanter.
Kvalifikationer och egenskaper
För tjänsten krävs D-körkort, YKB för persontrafik kan vi erbjuda för den som saknar detta.
Som bussförare är det viktigt att du förmedlar en positiv känsla av att åka buss och att du tar ett stort eget ansvar. Du ska på ett säkert och behagligt sätt transportera våra kunder och hjälpa till vid frågor eller funderingar från dem. Du måste ha en positiv attityd och vara villig att behandla varje kund precis som du själv vill bli behandlad.
Du förstår och utrycker dig obehindrat på svenska.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som bussförare i Kiruna kommer du att köra linjetrafik inom orten samt tågtransfer. I arbetsuppgifterna förutom körning så ingår fel- och skaderapportering. Arbetet är socialt och passar dig som tycker om service och kundkontakter. Det finns även möjlighet att kombinera tjänsten som busschaufför med att arbeta i tvätthallen, där tvätt, städning och enklare reparationer ingår i arbetet. Om företaget
Boreal Sverige utför serviceresor, linje- och beställningstrafik samt skoltransporter. Vårt huvudkontor är i Skellefteå och vår målsättning är att forma morgondagens mobilitetslösningar. Vi är en del av Boreal koncernen som bedriver verksamhet inom buss, spårvagn, höghastighetspassagerarfärjor och bilfärjor.
Läs mer: www.boreal.se.
Information och kontakt
Om du är pålitlig, tillmötesgående och har ett fokus på din och andras säkerhet i trafiken, då får du gärna höra från dig!
Information om tjänsten lämnas av avdelningschef Norrbotten Mirsolav Hochel, miroslav.hochel@boreal.se
076-7996031 eller HR-chef Ellen Berg, ellen.berg@boreal.se
070-3498390
Sista ansökningsdag är 30/6 2026. Rekrytering för denna tjänst sker löpande vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
I denna rekrytering kan vi komma att be om referenser samt ett utdrag ur belastningsregistret för aktuella kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121441". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boreal Sverige AB
(org.nr 559267-3395)
Södra järnvägsgatan 50 (visa karta
)
931 29 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef Norrbotten
Miroslav Hochel miroslav.hochel@boreal.se +46767996031 Jobbnummer
10010028