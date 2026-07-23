Busschaufför - beställningstrafik
Taxi Nyköping-Oxelösund Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Nyköping Visa alla fordonsförarjobb i Nyköping
2026-07-23
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Taxi Nyköping- Oxelösund AB bedriver idag Taxi, Buss och Budtrafik.
Vi söker busschaufförer vid behov, dvs timanställning. Främst helger.
Du ska vara serviceinriktad, stresstålig och ha en god lokalkännedom. Du ska vara intresserad av att ha kontakt med människor.
Du ska ha dokumenterad erfarenhet från att ha kört Beställningstrafiken med buss.
Dina arbetsuppgifter är att i huvudsak köra beställningstrafik med våra stora och små bussar.
Du ska även städa/tvätta fordonen efter användning
Vi gör löpande urval och intervjuer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: mattias@taxinyox.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Busschaufför". Arbetsgivare Taxi Nyköping-Oxelösund Aktiebolag
(org.nr 556296-4683)
Hinzens gränd 5F (visa karta
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611 39 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hinzens gränd 5F Jobbnummer
10010359