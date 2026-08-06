Business Unit Manager till Uniflex i Växjö
Uniflex AB / Inköpar- och marknadsjobb / Växjö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Växjö
2026-08-06
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, Alvesta
, Uppvidinge
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eller i hela Sverige
Vi på Uniflex söker nu en Business Unit Manager till vårt team i Växjö! Vi söker dig som är engagerad och vill vara en del och leda ett team i ett bolag som präglas av entreprenörsanda. Här får du möjlighet att arbeta i av de största rekryterings och bemanningsbolagen, där vi strävar efter att ha marknadens mest nöjda kandidater, partners och konsulter.
Om tjänsten Som Business Unit Manager får du en central och operativ roll där du ansvarar för hela säljprocessen och relationen med våra samarbetspartners. Ditt fokus kommer att ligga på att driva affärer framåt genom både nykundsbearbetning och utveckling av befintliga kundrelationer. Med starkt fokus på tillväxt kommer du att leda och utveckla ditt team, som består av tre kollegor, och arbeta mot tydligt uppsatta mål för att skapa tillväxt och resultat.
I rollen kommer du att vara en nyckelspelare för att skapa långsiktiga kundrelationer och utveckla affärsstrategier, samtidigt som du bidrar till att skapa en positiv och inspirerande arbetsmiljö. Här på Uniflex värdesätter vi entreprenörsanda och kvalitet, och vi är måna om att leverera hög standard till våra partners och konsulter. Du får stor frihet att påverka såväl din egen som företagets framgång.
Vem är du? Din ledarstil bygger på aktiv närvaro, tillit och är mån om att skapa förutsättningar så dina medarbetare kan utvecklas och lyckas. I rollen som Business Unit Manager behöver du vara snabb i handling och tanke samt lösningsorienterad med en hög aktivitetsnivå. Vi ser att du är affärsmässig, relationsbyggande, resultat- och målorienterad samt har en kommunikativ förmåga och en stark drivkraft att lyckas. Våra värderingar – Passion & Execution, genomsyrar allt vi gör.
Hos oss sätts höga mål, och vi följer upp resultat och KPI varje vecka – det gör att vi ständigt utvecklas och förbättras. Du får vara med och bidra till en kultur där både resultat och trivsel är viktigt, där vi siktar högt och har roligt på vägen. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där engagemang och entreprenörsanda leder oss framåt. Vår avdelning är i ständig tillväxt, och vi söker någon som vill vara med och bidra till att bygga och utveckla bolaget tillsammans med oss och dina framtida kollegor.
Krav på körkort och tillgång till egen bil.
Om verksamheten
Välkommen till vår värld av möjligheter. Vi är en del av en börsnoterad koncern med resurser som stödjer din framgång. Vår kultur präglas av våra värderingar Passion and Execution, där vår inre glöd och handlingskraft driver oss framåt. Vi utmanar hela tiden oss själva, delar kunskap och värnar om varandra och våra kunder. Hos oss kan du förvänta dig förmåner som ett fördelaktigt provisionssystem, kontinuerlig kompetensutveckling, karriärvägar, tjänstepension och omfattande försäkringslösningar. Vi tror på att bygga varma relationer, främja en positiv teamkänsla och att stötta varandra genom både framgångar och motgångar. Hos oss får du möjligheten att växa – en plats där passion och resultat går hand i hand. A world where people matter – powerd by tech.
Övrig information: Tjänsten är placerad på vårt kontor i Växjö, Poolia ansvarar för rekryteringsprocessen. Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Halima Iman Barre på halima.iman.barre@poolia.se
.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi går igenom ansökningarna efter hand som de kommer in. Intervjuprocessen kommer dock att påbörjas först under vecka 32. Skicka därför gärna in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7675369-2133618". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Reveljgränd 5 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10024320