Business Systems Developer till RiseRank
RiseRank AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-03
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Bygg de interna systemen bakom ett av Sveriges snabbast växande MarTech-bolagOm RiseRank
RiseRank är ett snabbväxande MarTech-bolag inom Blackfish-koncernen. Vi utvecklar teknik, digitala plattformar och AI-drivna lösningar som hjälper företag att stärka sin lokala synlighet och växa digitalt.
Med över tusen kunder och en tydlig tillväxtresa bygger vi nu nästa generations interna system, verktyg och AI-lösningar för att skapa en ännu mer skalbar organisation.
Nu söker vi en Business Systems Developer som vill vara med och utveckla den tekniska infrastrukturen bakom RiseRank.
Om rollen
Det här är ingen traditionell utvecklarroll.
Du kommer inte främst bygga kundprojekt eller hemsidor.
Istället kommer du utveckla de interna systemen som får hela verksamheten att fungera smartare.
Du blir länken mellan verksamheten och utvecklingsteamet och får stort ansvar att identifiera manuella processer, bygga interna verktyg och skapa AI-drivna lösningar som sparar tid och förbättrar kvalitet.
Du kommer arbeta nära grundarna, vår utvecklingsavdelning och Business Systems & CRM Specialist för att bygga framtidens interna plattform.
Dina ansvarsområdenInterna system
• Utveckla interna verktyg och adminpaneler
• Bygga interna webbapplikationer
• Vidareutveckla CRM-relaterade funktioner
• Utveckla dashboards och rapporteringsverktyg
Integrationer
• Bygga API-integrationer mellan våra system
• Utveckla interna tjänster och mikrotjänster
• Hantera autentisering och datakommunikation
• Säkerställa stabila och skalbara integrationer
AI & Automation
• Bygga AI-drivna arbetsflöden
• Integrera AI i interna processer
• Utveckla automatiseringar som effektiviserar verksamheten
• Identifiera manuella moment som kan ersättas av teknik
Produktutveckling
• Arbeta tillsammans med vårt utvecklingsteam kring våra webbplattformar
• Bidra till tekniska beslut och arkitektur
• Säkerställa hög kvalitet och skalbarhet i våra lösningar
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av modern webbutveckling
• Är trygg inom både frontend och backend
• Har arbetat med API:er och integrationer
• Har erfarenhet av databaser
• Tycker om att lösa affärsproblem med teknik
• Är analytisk och lösningsorienterad
• Trivs i en snabbföränderlig miljö där du får stort ansvar
Meriterande
• Erfarenhet av Next.js, React och TypeScript
• Erfarenhet av Node.js
• Erfarenhet av SQL och databaser
• Erfarenhet av REST API och Webhooks
• Erfarenhet av AI-verktyg och OpenAI API
• Erfarenhet av n8n, Make eller andra automationsplattformar
• Erfarenhet av HubSpot API, Pipedrive API eller andra CRM-integrationer
• Erfarenhet av Docker, GitHub Actions eller CI/CD
• Erfarenhet av Supabase, PostgreSQL eller Firebase
• Erfarenhet av AWS, Azure eller Google Cloud
Vem du är
Du är en utvecklare som tycker att det roligaste inte alltid är kundgränssnittet utan att bygga smarta system bakom kulisserna.
Du drivs av att automatisera, förenkla och effektivisera. När andra ser manuellt arbete ser du möjligheter att bygga en lösning.
Du håller dig uppdaterad kring ny teknik, AI och moderna utvecklingsverktyg och gillar att omsätta nya idéer till praktiska lösningar.
Vad vi erbjuder
• En nyckelroll i ett snabbväxande MarTech-bolag
• Stort tekniskt ansvar och korta beslutsvägar
• Nära samarbete med grundare och utvecklingsteam
• Stora utvecklingsmöjligheter i takt med att bolaget växer
Plats: Stockholm
Anställningsform: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Vi ser fram emot din ansökan!
Vid frågor gällande tjänsten besvaras av vår rekryteringskonsult Emmy Zachrisson,
Mail: emmy@riserank.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002535-2086257". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RiseRank AB
(org.nr 559177-2875), https://riserank.teamtailor.com
RiseRank AB (visa karta
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120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
RiseRank Jobbnummer
9992513