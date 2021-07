Business Support till vår kund i Kista - Poolia Sverige AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Poolia Sverige AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-07-07Till vår kund i Kista så söker vi nu dig som vill jobba som Business Support på ett stort bolag med många möjligheter. Du kommer att jobba som konsult genom Poolia IT och uppdraget är initialt sex månader, men för rätt person så finns möjlighet till förlängning. Starten kommer att ske under september månad.Stämmer nedan krav överens med dina erfarenheter? Tveka inte att ansöka redan idag!2021-07-07Samverka och agera initiativtagande gentemot kund, företagets kundteam och andra resurser.Vara uppdaterad om leverantörers och distributörers fokusområden.Skapa förtroende genom att förstå kundens verksamhet.I förekommande fall arbeta med kundansvar för utpekade kunder och/eller affärsområde ochdriva och/eller delta i kundmöten i samverkan med kundteamet.Dina arbetsuppgifter i huvudsakAnsvara för kvalité i produktleveransen.Ansvara för att utföra de uppgifter som tilldelas inom ramen för befattningen.Proaktiv hantering av kundärenden.Agera produktrådgivande och kontinuerligt uppdatera sig på nyheter.Stötta säljare med administration kring leveransen mot tilldelade kunder.Orderläggning och ta fram försäljningsresultat samt följa upp och bevaka ordrar och leveranser.Ta del av och följa företagets attestinstruktion, policyer, regler, rutiner och processbeskrivningar som är knutna till befattningen.Aktivt medverka till merförsäljning av produkter/tjänster/avtal som finns i företagets utbud och medverkatill att vi når våra gemensamt uppsatta försäljningsmål och lönsamhet.Registrera/uppdatera affärsmöjligheter enligt företagets säljprocess och i förekommande fall självständigt driva och avsluta affärer hos utpekade kunder.Säkerställa hög servicenivå, kundnöjdhet och bidra till lönsamhet hos kund.Vem är du?Erfarenhet av Innesälj/kundservice/Business supportGenerell kunskap om IT-produkterGoda kunskaper i Svenska och Engelska i både tal och skriftGoda kunskaper i OfficepaketetEn hög servicekänslaMeriterande egenskaper inkluderar:Erfarenhet av Microsoft NavisionErfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem (Microsoft Dynamics)Utbildning inom ITErfarenhet inom IT-försäljningsbranschenDu arbetar organiserat med en bra struktur, effektiv och analytisk för att skapa mervärde ochmöjligheter för kund.Vidare är du en affärsmässig relationsskapare och är inte rädd för att ta initiativ.Då det är semestertider så vill vi redan nu vara tydliga med att återkoppling på din ansökan kan komma att dröja till början av augusti.Men skicka gärna in din ansökan redan idag, så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-20Poolia Sverige AB5850740