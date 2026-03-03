Business Sales Architect med fokus på Dynamics 365
Gillar du att hitta nya sätt att arbeta och skapa affärer i komplexa kundmiljöer? Då kan rollen som Business Sales Architect vara rätt för dig.
Placering: Malmö eller Stockholm.
Det här kan vi erbjuda dig
Hos oss får du en nyckelroll i ett ledande konsultbolag inom digital transformation där Microsoft Dynamics 365 är kärnan i vårt erbjudande. Vi har en stark tillväxtresa bakom oss, en stabil affärsbas och ett mycket starkt marknadsläge som en av de ledande Dynamics-partnerna i Skandinavien.
I den här rollen får du:
Arbeta med stora, strategiska och affärskritiska kundprojekt
En bred och varierad roll i gränslandet mellan affär, teknik och rådgivning
Möjlighet att påverka hur vi utvecklar vårt säljarbete framåt
Nära samarbete med erfarna specialister, säljare och leveransteam
Ett internationellt sammanhang med globala kunddialoger och säljcommunityn
En kultur som präglas av tillit, samarbete och balans i arbetslivet
Kort sagt, du får en roll där du både kan göra avtryck i affären här och nu och vara med och forma hur vi arbetar framåt.
Det här kommer du att göra
Som Business Sales Architect arbetar du brett över hela sälj- och kundresan. Du tillhör säljteamet men fungerar också som bryggan mellan sälj och leverans.
Du leder arbetet med att förstå kundens behov, tar fram lösningsförslag tillsammans med kollegor, driver presentationer och lösningsdemos samt stöttar i affärskalkyler och komplexa affärsdialoger.
Du arbetar nära kunder i deras digitala transformationsresa, där fokus ligger på att skapa värde, bygga långsiktiga relationer och utveckla affärer över tid.
Vi tror att du känner igen dig i det här
Du är affärsdriven, nyfiken och trygg i dialog med kunder. Du gillar att sätta dig in i verksamheter, förstå utmaningar och omsätta behov till lösningar.
Troligen har du:
Erfarenhet av komplex lösningsförsäljning, gärna inom Microsoft Dynamics
Arbetat i affärer med höga värden och långa säljcykler
God förståelse för affärsflöden, projektgenomförande och konsultaffären
Förmåga att bygga förtroende hos beslutsfattare på senior nivå
Flytande svenska och engelska
Som person är du relationsskapande, lösningsorienterad och trivs i en rådgivande roll där du hjälper kunder att nå sina mål genom digital transformation.
Ansökan och nästa steg
Hos oss kan du ansöka med din LinkedIn och/eller CV och du behöver inte fylla i några långa frågeformulär. Har du frågor vänd dig till ansvarig rekryterare Alexander Tonelli. Intervjuer kommer hållas löpande. Logik-och personlighetstest samt bakgrundskontroll tillämpas under rekryteringsprocessen.
Jobba på Columbus
Columbus är ett värderingsdrivet bolag med engagerade medarbetare som stöttar varandra i både framgång och motgång. Att ha en god balans mellan arbete och fritid är viktigt för oss. Det kan innebära allt från hämtning och lämning på förskola till att vänta på det där paketet som ska levereras hem "någon gång mellan 10-19". Dessutom är vi riktigt bra på att fira framgångar, och det är inte ovanligt med fika, lyxfrukost och AW på kontoret. På Columbus har vi även trevliga förmåner för att stötta våra medarbetare i livets olika stadier
Vad andra säger om oss
Intresserad av Columbus bakom kulisserna? Varje vecka låter vi en kollega ta över vårt Instagram-konto.
På Careereye kan nuvarande och tidigare medarbetare dela sina ofilterare omdömen om hur det är att arbeta hos oss. Klicka nedan för att läsa deras upplevelser. Så ansöker du
