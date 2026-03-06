Business Requirements Specialist till storbank
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och utveckla framtidens Corporate KYC-lösningar i en stor och välrenommerad organisation som befinner sig i en spännande förändringsresa? Vi söker nu en senior Business Requirements Specialist som trivs i rollen som brobyggare mellan verksamhet och teknik - och som vill bidra till att skapa tydliga, effektiva och hållbara processer i en komplex miljö.
I det här uppdraget får du en nyckelroll i att:
Kartlägga och standardisera Corporate KYC-processer i en verksamhet med höga krav på kvalitet och regelefterlevnad.
Översätta komplexa arbetsflöden till tydliga, användbara krav för framtida systemstöd.
Samarbeta med verksamhet, riskfunktioner och tekniska team i ett projekt med stort strategiskt värde.
Rollen passar dig som motiveras av att skapa ordning i komplexitet, trivs i analytiskt arbete och som gillar att facilitera dialoger där både detaljer och helhet är viktiga.
Du kommer bland annat att:
Leda arbetet med kravspecifikation för en ny Corporate KYC-lösning.
Genomföra processinventering och processkartläggning enligt BPMN 2.0.
Dokumentera och visualisera processer samt omvandla dem till funktionella och icke-funktionella krav.
Driva workshops och intervjuer med olika intressenter för att säkerställa att alla perspektiv fångas.
Identifiera förbättringsområden, risker, beroenden och gap i nuvarande arbetssätt.
Stödja tekniska team i kravtolkning och säkerställa att utvecklade lösningar möter verksamhetens behov.
Delta i prioritering, strukturering och hantering av krav under hela uppdraget.
Förutsättningar
Start: 1 april 2026
Slut: 30 juni 2026
Omfattning: 100 %
Placering: Stockholm (kombinerat med distans, ca 3 dagar/vecka på plats)
Språk: Svenska och engelska
Erfarenhetsnivå: Senior, 5+ år
Kvalifikationer och egenskaper För det här uppdraget söker vi dig som har en omfattande erfarenhet av kravarbete i komplexa organisationer, gärna kopplat till regelefterlevnad eller processintensiva verksamheter.
Vi ser gärna att du har:
Dokumenterad erfarenhet av Business Process Modelling.
Vanhet att arbeta med processinventering, kartläggning och dokumentation.
Förmåga att omvandla verksamhetsbehov till tydliga kravspecifikationer.
Erfarenhet av nära samarbete med utvecklingsteam i förändrings- eller utvecklingsprojekt.
Trygghet i tekniska resonemang och diskussioner.
Vi tror att du är en person som:
Är trygg, framåt och vågar utmana befintliga arbetssätt.
Har ett analytiskt och nyfiket förhållningssätt och ställer frågor som gör skillnad.
Kommunicerar tydligt och trivs med att navigera mellan olika typer av intressenter.
Skapar struktur och ordning även i miljöer där mycket är under förändring.
