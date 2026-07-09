Business Requirement Analyst till If
Nordic recruitment Group AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-07-09
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic recruitment Group AB i Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Uppsala
, Västerås
eller i hela Sverige
Drivs du av nyfikenhet och har en vilja att omsätta affärs- och kundbehov till tydliga krav för utveckling av Ifs verksamhetskritiska system och applikationer? Nu söker vi en senior Business Requirement Analyst som vill vara en central länk mellan verksamhet och IT. Du har en teknisk utbildning i grunden och flera års erfarenhet av att samla in, analysera och visualisera krav för IT-system.
Du arbetar nära produktägare, domänexperter och utvecklingsteam för att skapa tydlighet, samsyn och krav som möter både affärsbehov och tekniska förutsättningar.
Om rollen
Du kommer att jobba i ett team som fokuserar på att bygga nya centrala lösningar som provisionssystem, prissättningssystem, fordonsregister, arkivsystem med mera. Teamet tar ett helhetsansvar genom hela utvecklingscykeln, från krav, design och implementation till förvaltning. Kort sagt är du med på ett hörn av många av Ifs högst prioriterade initiativ just nu, vilket innebär att rollen innefattar många kontaktytor.
Du får en nyckelroll där du har möjlighet att forma och påverka arbetssätt genom hela kedjan, från krav till utvecklad produkt. Inom några månader förväntas du ha etablerat ett starkt samarbete med verksamheten, arbeta självständigt med att utveckla värdeskapande funktionalitet och aktivt bidra med krav som möter tekniska lösningsförslag.
Vi erbjuder
På samma sätt som vi ställer höga krav på dig som medarbetare, förväntar vi oss också att du ställer höga krav på oss som arbetsgivare.
Här är några av förmånerna med att arbeta på If:
En inkluderande arbetsmiljö där alla är välkomna
Karriär- och utvecklingsmöjligheter inom Nordens största försäkringsbolag
Sociala aktiviteter, tillsammans med en högkvalitativ professionell miljö
Möjlighet till hybridarbete
Hälsosam arbetsplats med exempelvis friskvårdsbidrag, gym och olika idrottsaktiviteter
Lunchbidrag
Bra försäkringsförmåner
Om teamet
I rollen arbetar du främst tillsammans med Centralized Business Capabilities, ett team med cirka 15 medarbetare som nyutvecklar och förvaltar centrala lösningar inom If.
Du tillhör organisatoriskt Requirements Engineering & Quality Assurance, där du blir en del av ett kompetensområde med kollegor inom kravinsamling, UI/UX och quality engineering.
Vem är du?
Du är självgående, strukturerad, noggrann och proaktiv, med ett agilt mindset. Du är trygg i samarbetet med olika intressenter inom både verksamhet och IT och har lätt för att skapa struktur i komplexa sammanhang.
Du är också nyfiken på hur AI, automation och nya tekniska möjligheter kan förändra både lösningar och arbetssätt, och vill bidra till att vi arbetar smartare, mer datadrivet och mer effektivt.
Vi söker dig som:
Har teknisk IT-utbildning och flera års erfarenhet av kravinsamling och visualisering av krav för IT-system, exempelvis genom processer, tekniska krav, acceptanskriterier och mock-ups.
Har erfarenhet av att skapa och bryta ner behov till Epics, Features och User Stories.
Har god analytisk förmåga och kan hantera komplex data, tekniska strukturer och integrationer.
Kan facilitera workshops och samla in behov från både verksamhet och IT.
Har starkt kundfokus och ser värdet av förenkling, långsiktig förvaltning och hållbara lösningar.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Certifiering inom kravhantering, exempelvis IREB, BABOK eller liknande.
Erfarenhet av designskisser eller prototyper i Figma eller liknande verktyg.
Erfarenhet av finans- eller försäkringsbranschen.
Van att arbeta i Microsoft Azure DevOps.
Intresserad av att ansöka eller få veta mer?
I denna rekrytering samarbetar If med Computer Sweden Recruitment. Vid intresse eller frågor kontakta Maria Widegren, Rekryteringskonsult på 073-423 15 50, maria.widegren@csrecruitment.se
.
För att ansöka, vänligen skicka in ditt CV eller ansök med LinkedIn. Vi går igenom ansökningar löpande – välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 16 augusti.
Placeringsort: Bergshamra, Stockholm Resor: Kan förekomma vid behov Start: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Fackliga företrädare:
Forena, Jenny Stenberg jenny.stenberg@if.se
SACO, Oskar Nordström oskar.nordstrom@if.se
Läs mer här om hur det är att jobba på If!
Om If
If är Nordens största försäkringsbolag, med närmare 4,6 miljoner kunder, både privatpersoner och företag, med verksamhet även i Baltikum. I dag försäkrar vi vart femte hem och var femte personbil i Norden och har ett brett utbud av sak- och personförsäkringar för både individer och företag.
Vi är drygt 10 000 anställda, fördelade på flera affärsområden och länder som tillsammans ser till att våra privatkunder och företagskunder får rätt hjälp. Tack vare vår storlek och bredd kan vi finnas nära våra kunder och erbjuda trygga försäkringar. Vårt löfte till våra kunder är kärnan i vår identitet – If hjälper mycket.
If är en del av Sampokoncernen, vars moderbolag Sampo Adp är noterat på Nasdaq-börsen i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn. I 2025 blev Topdanmark en del av If. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8044528-2094589". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic recruitment Group AB
(org.nr 559318-2958), https://career.computerswedenrecruitment.se
Norrtullsgatan 6, vaning 4 (visa karta
)
113 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Computer Sweden Recruitment Kontakt
Maria Widegren maria.widegren@csrecruitment.se +46 73-423 15 50 Jobbnummer
9998183