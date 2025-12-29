Business Operations Specialist till Qressida Group AB
Qressida Group AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qressida Group AB i Stockholm
Vi söker en Business Operations Specialist som kan arbeta brett över koncernens olika bolag och ansvara för både operativa och administrativa uppgifter. Rollen kräver en djupgående förståelse för fastighetsbranschen, strategiskt samarbete med ledningen samt en hög teknisk kompetens.
Denna tjänst är unik och svår att tillsätta, eftersom rätt kandidat behöver ha omfattande erfarenhet inom både fastighetsförvaltning och avancerade IT-system, samt en förmåga att navigera i en komplex, multikulturell företagsstruktur.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Direkt samarbete med CEO och ledning för att driva operativa initiativ.
Självständigt hantera och optimera processer över flera bolag inom koncernen.
Övervaka och effektivisera fastighetsförvaltningssystem och operativa flöden.
Implementera och hantera avancerade IT-verktyg, inklusive AI-lösningar och Microsoft 365.
Arbeta strategiskt och operativt med digitalisering och automatisering av processer.
Kommunicera och koordinera med internationella samarbetspartners och team.
Säkerställa att dagliga operationer löper smidigt
Vem vi söker
Vi letar efter en specialiserad och erfaren kandidat som snabbt kan sätta sig in i rollen och arbeta självständigt. För att lyckas i denna tjänst krävs:
Erfarenhet inom fastighetsbranschen med en koncernstruktur.
Dokumenterad erfarenhet av operativa och administrativa processer över flera bolag.
Förmåga att arbeta i en internationell miljö och hantera kulturella variationer.
Stark problemlösningsförmåga, emotionell stabilitet och ett strategiskt tänkande.
Obligatoriska krav
För att passa i denna roll ser vi att du har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi och brandskydd
Djup teknisk kompetens, inklusive hantering av Microsoft 365, AI-lösningar samt erfarenhet av hotellsystem som Picasso, Visbook och Salto.
Bevisad förmåga att optimera affärsprocesser, särskilt inom hotell- och fastighetssektorn, inklusive digitalisering, prissättning och driftoptimering.
Erfarenhet av affärsutveckling och bolagsregistrering i internationell kontext, inklusive öppning av bankkonton utomlands och juridisk administration.
Stark projektledningsförmåga, inklusive hantering av fastighets- och affärsprojekt från planeringsfas till genomförande.
Gedigen erfarenhet av internationell kommunikation och förhandling, med mycket goda språkkunskaper i svenska, engelska och minst ett ytterligare språk.
Dokumenterad erfarenhet av att skapa och implementera interna riktlinjer och handböcker för både hotell- och techföretag.
Varför Qressida Group?
Hos oss får du arbeta i en snabbfotad och multikulturell koncern där du får stor möjlighet att påverka och utveckla både verksamheten och dig själv. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där teknik och innovation står i fokus.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan snarast möjligt. Vi genomför intervjuer löpande. Bifoga ditt CV i mailet. Inget personligt brev krävs - men motivera i mailet varför du är relevant för rollen. Om företaget
Qressida Group AB är en dynamisk fastighetskoncern med flera bolag under sin struktur. Vi arbetar strategiskt och operativt för att hantera fastigheter på en konkurrensutsatt marknad och strävar efter att vara branschledande genom teknisk innovation och effektiv förvaltning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: jobba@qressida.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BOS-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qressida Group AB
(org.nr 556991-9540)
Borgarfjordsgatan 3 (visa karta
)
164 40 KISTA Jobbnummer
9665050