Business Object Leader
Saab Aktiebolag / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2026-07-07
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Karlskrona
, Växjö
, Lund
, Landskrona
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vill du bli länken mellan verksamhet och IT? Vi söker en Business Object Leader (BOL) för objektet Shipbuilding
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Brinner du för att omsätta verksamhetens behov till konkreta IT-lösningar? Har du god kännedom och förankring i vår produktionsmiljö?
Som Business Object Leader fungerar du som verksamhetens röst i framtagande av Process, Metod och IT lösningar. Din huvudsakliga uppgift är att samla in, kvalitetssäkra och prioritera verksamhetens behov för att säkerställa att de IT-tjänster som levereras skapar maximalt operativt värde. Rollen kräver en helhetssyn, med strategiskt, taktiskt och operativt perspektiv.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Strategiskt arbete: Genom ett strukturerat förbättringsarbete säkerställer du att de dagliga processerna ligger i linje med verksamhetens långsiktiga strategi.
Styrning och rapportering: Koordinerar och leder arbetet med verksamhetsförbättringar tillsammans med SME, Subject Matter Experts. Presentera status, framdrift och roadmap vid månatliga möten med styrgruppen.
Kravhantering och konsolidering: Fånga upp, kvalitetssäkra och dokumentera operativa behov, processutmaningar samt produkt- och produktionsdrivna krav från användare och intressenter inom våra affärsenheter och varv.
Ägandeskap av Object Backlog: Ansvara för och underhålla prioriteringen av verksamhetens backlog (förändringar, förbättringar och funktionskrav). Du strukturerar behovet till en exekverbar backlog och mappar dessa mot traditionella projektplaner.
Gemensam pm3-objektplanering: Arbeta i tätt samarbete med IT Object Leader (IOL) för att ta fram den årliga pm3-objektplanen.
Acceptanstest & utbildning: Koordinera användartester (UAT) på verksamhetssidan, samordna lokala utrullningar samt driva slutanvändarutbildning och onboarding.
Dina kontaktytor
Du kommer att ha en central roll med många kontaktytor. På verksamhetssidan samarbetar du nära Processägare, Berednings-och Produktionsledning och ledare inom affärsenheterna. På IT-sidan är din primära dagliga partner din IT Object Leader (IOL).Publiceringsdatum2026-07-07Profil
För att lyckas i rollen är du en naturlig ledare som har förmågan att engagera och driva grupper framåt. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och trivs i gränslandet mellan människa, teknik och verksamhet. Din främsta styrka är att du har en djup förståelse för verksamhetens behov, samtidigt som du har tillräcklig teknisk förståelse för att förstå hur IT-lösningar kan stötta och utveckla affären.
Vi söker dig som har:
Helhetssyn och affärsförståelse: Har en naturlig förmåga att se bortom den egna avdelningen och förstår hur små förändringar i processerna påverkar organisationens stora mål.
Analytisk och målorienterad: Sätter sig snabbt in i komplexa strategier, nyckeltal (KPI:er) och data, och har förmågan att prioritera de förbättringar som ger störst strategisk effekt.
Resultatorienterat fokus: Besitter ett starkt inre driv och omvandlar snabbt strategiska beslut till konkreta handlingsplaner och aktiviteter.
Vana att navigera i både agila miljöer och traditionella projektstrukturer (vattenfallsmodell).
En god teknisk förståelse och kan föra en kvalificerad dialog med IT-specialister.
Förmågan att vara en skicklig relationsbyggare med erfarenhet av att leda workshops eller arbetsgrupper.
Meriterande: Erfarenhet från tillverkande industri, marin miljö eller varvsindustri är ett stort plus.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
371 31 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9995862