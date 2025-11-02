Business & Strategy Coordinator - Nordic Investin Group
Om Nordic Investin Group
Nordic Investin Group är en företagsgrupp som driver tillväxt inom utbildning, teknologi, hållbarhet och affärsutveckling - med verksamhet i flera länder och en tydlig ambition: att bygga framtidens företag med människan i centrum.
Vi växer snabbt och leder en koncern med över 20 varumärken i ständig rörelse. Vår ledning hanterar allt från nya bolagsstarter och internationella partnerskap till strategiska investeringar och kommunikation över flera marknader.
För att stärka den centrala ledningen söker vi nu en Business & Strategy Coordinator - en person som vill stå nära besluten, driva struktur och skapa ordning i en miljö där tempot är högt och idéerna stora.
Om rollen
Som Business & Strategy Coordinator blir du en nyckelperson i ledningens arbete. Du kommer att:
Stötta ledningen i strategiska projekt, uppföljning och prioritering
Samordna kommunikation mellan bolag, partners och internationella kontakter
Skapa struktur i affärsplaner, rapporter och mötesprocesser
Förbereda beslutsunderlag och följa upp koncernens nyckelinitiativ
Representera koncernen i kontakt med externa aktörer och samarbetspartners
Detta är en roll för dig som trivs mitt i affären - mellan människor, siffror och visioner - och som vill bidra till att komplexa idéer blir tydliga, genomförbara och framgångsrika.
Vi söker dig som
Har mycket god struktur och organisationsförmåga
Har starkt affärssinne och kan tänka både strategiskt och operativt
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska (krav)
Behärskar gärna danska, tyska eller franska (meriterande)
Är trygg, initiativtagande och har hög integritet
Trivs i en miljö där varje dag är olika - och där påverkan sker på riktigt
Har en relevant universitetsutbildning inom ekonomi, management eller kommunikation.
Hos oss får du Arbeta nära en engagerad och internationell ledningsgrupp
Vara del av en koncern som vågar tänka nytt och agera globalt
Möjlighet att växa professionellt i takt med bolagens expansion
En kultur där människor står i centrum och där hållbar framgång är målet
Rekryteringsprocess
Rekryteringen genomförs med stor noggrannhet för att säkerställa rätt matchning mellan kandidat, roll och koncernens värderingar. Processen består av två intervjuer, ett arbetsprov samt insamling av tre referenser. Arbetsprovet utformas utifrån aktuella uppgifter i rollen och syftar till att ge båda parter en tydlig bild av samarbete, struktur och arbetssätt.
