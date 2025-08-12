Business & Corporate Communications Manager till Vattenfall Eldistribution
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Vi bygger framtidens elnät och möjliggör energiomställningen till ett fossilfritt samhälle. Som medarbetare hos oss är du en viktig del i vårt samhällsviktiga uppdrag och bidrar till energiomställningen och en säker elförsörjning för framtida generationer.
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss spelar du en viktig roll i vårt samhällsviktiga uppdrag och får ansvaret att operativt leda teamet för Business & Corporate Communications på Vattenfall Eldistribution.
Vattenfall Eldistribution driver en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige. Vårt uppdrag är att underhålla, driva och vid behov bygga ut ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät. Vår verksamhet och en trygg elleverans är avgörande för att samhället alltid fungerar och kan utvecklas.
Vårt uppdrag är viktigt på riktigt - bli en del av Vattenfall Eldistribution!
Vi söker en operativ ledare som brinner för kommunikation, drivs av affären och har lätt för att omvandla strategi till konkreta planer och aktivering. Vattenfall Eldistribution befinner sig mitt i energiomställningen, och kommunikationsfunktionen har en central roll - inte bara i att berätta vad vi gör, utan också varför det spelar roll. Storytelling är ett viktigt verktyg för dig och ditt team i arbetet. Energiomställningen kräver förståelse, tillit och mening - och det är där du kommer in.
Som Business och Corporate Communications Manager har du det operativa ansvaret för att planera, samordna och genomföra en kommunikationsplan som inte bara ligger nära vår affär utan också stärker den. Med stöd av ditt team samt Director of Communications säkerställer du en kraftfull och sammanhållen kommunikation inom kund- och marknadskommunikation, digitala kanaler, annonsering, egna kanaler, innehållsmarknadsföring och internkommunikation. Ditt uppdrag blir att driva en affärsnära kommunikationsagenda i tät dialog med verksamheten. Ditt team består av nio direktrapporterande.
Enheten för Business & Corporate Communications utgör en av två avdelningar i kommunikationsenheten. Den andra avdelningen har som uppdrag att driva den operativa och taktiska kommunikationsagendan för stakeholder & project communication där även media ingår. Du rapporterar till Director of Communications och ingår i ledningsgruppen för kommunikationsenheten.
Ansvarsområden
Leda och utveckla ett affärsnära kommunikationsarbete och säkerställa en proaktiv och samordnad kommunikation internt och externt i egna och köpta kanaler.
Säkerställa att kommunikationsinsatser stödjer och förstärker Eldistributions strategi och mål, i linje med koncernens varumärke och kommunikationsstrategi.
Initiera, planera, förankra och implementera kommunikationsplaner samt själv vara med att producera kommunikation.
Vara delaktig i arbetet med kundresor och driva utvecklingen av kommunikation kopplat till dessa.
Vara delaktig i framtagandet av kommunikationen och driva utvecklingen av hur vi kommunicerar och hur vi når ut.
Initiera, utveckla och stärka relationer med interna intressenter för att upprätta en affärsnära kommunikationsavdelning inom Business & communication department.
Leda och utveckla medarbetare och ditt team.
Delta i ledningsgruppen för kommunikationsenheten samt bidra till utvecklingen av hela kommunikationsavdelningen.
Följa utvecklingen i branschen och uppdatera dig löpande kring nyheter och trender som kan påverka organisationens möjligheter att nå våra mål med hjälp av kommunikation.
Kravspecifikation
Vi söker en erfaren och trygg ledare med ett operativt och taktiskt mindset. Du är en nätverkande relationsbyggare som navigerar skickligt i en komplex organisation och skapar framgångsrika samarbeten. Vidare har du en strukturerad och analytisk ådra, kombinerat med en operativ handlingskraft. Du bör älska att initiera interna samarbeten, ta fram planer, planera för året och sedan också vara delaktig i framtagandet och uppföljningen av de insatser som görs.
Som person är du positiv, lösningsorienterad och prestigelös. Du trivs i en föränderlig miljö och driver utveckling med ett proaktivt och affärsmässigt förhållningssätt. Du ser kommunikation som en avgörande kraft för att stärka verksamheten och bidra till Vattenfalls övergripande mål.
Kvalifikationer och erfarenhet:
Akademisk examen inom kommunikation, marknadsföring eller annat relevant område.
Gedigen erfarenhet av operativt och taktiskt kommunikationsarbete i stora, komplexa organisationer, gärna inom infrastruktur, samhällsviktiga organisationer eller industrisektor.
Bevisad förmåga att strukturerat driva kommunikationsarbetet, ta fram planer samt själv vara med och producera material både på svenska och engelska.
Erfarenhet av att leda och utveckla team, driva ett närvarande ledarskap och stötta medarbetare i arbetet.
Dokumenterad erfarenhet av marknadskommunikation, storytelling, content marketing och internkommunikation.
Erfarenhet av att arbeta med kommunikationsplaner, paketera material, skapa presentationer, tänka målgruppsanpassat och sälja in initiativ och aktiviteter.
Mycket god kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska, i tal och skrift.
Ytterligare information
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande miljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner.
