Business manager till vårt kontor i Västerås
Uniflex AB / Säljarjobb / Västerås Visa alla säljarjobb i Västerås
2026-06-29
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Är du en driven säljare som trivs i en bred 360-roll där du får ta ansvar för hela affären – från nykundsbearbetning till rekrytering och konsultansvar?
Vi på Uniflex i Västerås söker nu en business manager som vill vara med och utveckla vår affär både strategiskt och operativt. Gillar du att hitta nya möjligheter och se resultat av ditt arbete? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Om tjänsten Som Business manager har du ansvar för både nykundsbearbetning och befintliga kunder, med fokus på att utveckla affären och skapa mervärde. Du letar ständigt efter nya affärsmöjligheter och deltar aktivt i olika nätverk. Rollen innebär ett stort fokus på prospektering och bearbetning av nya kunder, samtidigt som vi lägger stor vikt vid att upprätthålla och vårda våra befintliga kundrelationer för att alltid vara kundens förstahandsval.
Utöver försäljningen ansvarar du även för att tillsätta rätt konsult på rätt plats, samt för att följa upp och stötta dem i deras dagliga arbete ute hos kund.
Hos oss är måluppföljning och veckovisa KPI-genomgångar en självklar del av vårt arbete, i linje med vår strävan att ständigt utvecklas. Vi erbjuder en kultur där både resultat och trivsel prioriteras, och söker nu dig som vill bidra till vår tillväxtresa med engagemang och entreprenörsanda. Våra värderingar Passion and Execution genomsyrar allt vi gör!
Vem är du? Vi söker dig som drivs av att nå resultat och inte är rädd för att sätta höga mål. Du har erfarenhet av B2B-försäljning, och det är meriterande om du arbetat inom rekrytering och bemanning. Du har god kännedom om det lokala näringslivet och är skicklig på att bygga relationer med kunder.
I rollen som Business Manager behöver du vara snabb i handling och tanke samt lösningsorienterad med en hög aktivitetsnivå. Vi ser att du är affärsmässig, relationsbyggande, resultat- och målorienterad samt har en kommunikativ förmåga och en stark drivkraft att lyckas.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Om företaget Välkommen till vår värld av möjligheter. Vi är en del av en börsnoterad koncern med resurser som stödjer din framgång. Vår kultur präglas av våra värderingar Passion and Execution, där vår inre glöd och handlingskraft driver oss framåt.
Vi utmanar oss själva, delar kunskap och värnar om varandra och våra kunder. Hos oss finns förmåner som ett fördelaktigt provisionssystem, kontinuerlig kompetensutveckling, karriärvägar, tjänstepension och omfattande försäkringar.
Vi tror på varma relationer, positiv teamkänsla och att stötta varandra genom både framgångar och motgångar. Hos oss får du möjligheten att växa – en plats där passion och resultat går hand i hand.
Vi ser fram emot att lära känna dig och höra mer om vad just du kan bidra med! Skicka in din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7988000-2076373". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Badhusgatan 10 (visa karta
)
722 15 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sara Edelöf Sara.Edelof@uniflex.se 0709397503 Jobbnummer
9984135